【四電一腦】私營回收商：指定營辦商一家獨大　上月僅1宗生意

涵蓋「四電一腦」的廢電器生產者責任制已實施近5個月，環境保護署截至去年底向8間公司發出牌照，回收、再加工或循環再造電器廢物。不過，有環團認為，目前仍有舊電器被棄置在街邊，是公眾對新例認知不足，不清楚購買新機後，回收商會免費提供「3天除舊」承諾，形容新例效果至今「僅僅合格」。 另有持牌的私營回收商表示，因唯一上門回收商歐綠保負責收回市面絕大部分舊電器，市民並不認識其他回收商可供選擇，上月僅接獲一宗回收收打印機生意，希望政府可多作宣傳，讓其他回收商接獲更多「除舊」服務、拆解舊機。

（資料圖片 / 羅君豪攝）

「四電一腦」電器廢物，涵蓋被棄置空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器，現時只有「歐綠保」是政府營辦商。持有「四電一腦」電器廢物處置牌照的齊合天地生產經理鄧俊德接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，本港回收業競爭大，歐綠保既有政府資助，亦會高價回收電器，變相抬高市面回收價。其公司從本地回收的舊電器不超一成，大部分是從其他回收商購入舊電器拆解然後轉銷外地。

他續指，新法例生效至今4個月，公司營業額僅收支平衡，「政府只給一間承辦商做（除舊服務），連鎖電器舖提供的服務也是給歐綠保。我們1月份只有一個人打來，收一部打印機，很少人會主動打來，數字上非常非常之少。」他又指，去年底起從回收舊電器價錢急升，所以回收洗衣機數目由以往每日200部縮減至約60部。

綠惜地球總幹事劉祉鋒認為，現時各回收商回收量分配不均，「看到歐綠保廠房貨滿，即是拆解能力達不到收到的貨量。」鄧俊德則希望，政府可提供更多渠道給業界，共同處理舊電器，或考慮讓歐綠保外判部分回收工作。

劉祉鋒指，「四電一腦」的廢電器生產者責任制生效至今，仍會見到舊電器被棄置在街邊，認為大眾未必清楚知悉購買新電器後，銷售商會免費安排上門移走屬相同類別的舊電器，形容新例生效後情況「僅僅合格」。