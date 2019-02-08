【港珠澳大橋】珠海口岸大樓金巴售票系統故障　改人手售票

港珠澳大橋於農曆新年假期間，出入境人數屢創新高，於大年初三（7日）更有近16萬人次出入境，為開通以來最高。 由於內地新年假期未完，於今日（8日）大橋口岸繼續逼爆，珠海口岸大樓外再現長長人龍，售票系統於早上更出現故障，需改以人手銷售金巴車票，令大量旅客塞在口岸。金巴更一度應口岸要求，讓乘客免費乘搭，以疏導人潮。

港珠澳大橋珠海口岸在年初三旅檢大樓外出現長長人龍。（微博用戶李仟懿666 相片）

售票系統故障 金巴一度免費搭車

根據金巴網站資料，於下午2時，從珠海到香港的金巴輪候時間為繁忙級，即最多要等45分鐘；而從香港到珠海顯示為正常，輪候時間不多於15分鐘。

不過，今日（8日）於口岸車站有大批旅客輪候金巴，而售票處及售票機同樣出現人龍，有指因售票系統故障造成。港珠澳大橋穿梭巴士公司董事長張廣友回覆《香港01》查詢時表示，早上約11時，珠海口岸大樓售票系統出現故障，為免大樓積聚過多旅客，該公司應口岸要求安排數架金巴免費接載該批旅客，而非全部金巴均免費，同時啟動人手售票安排。

逼爆珠海口岸 旅檢大樓外築人龍

而於港珠澳大橋珠海口岸旅檢大樓內同樣迫爆，等候出境的旅客更需於大樓外排隊，更聲稱需要一個半小時才能過到關。

於農曆新年期間大量旅客利用港珠澳大橋出入境，入境處數據顯示，於初三（7日）有76,617人次經由港珠澳大橋入境，並有83,165人次出境，合共有159,782人次出入境。