【大埔九巴車禍一周年】教育乘客尊重車長　葉蔚琳批運輸署無聲氣

去年2月大埔公路九巴翻側致命車禍，揭示本港巴士業工時長、待遇差等累積已久的問題，九巴其後推出薪酬優化方案圖拆彈，結果觸發由「月薪車長大聯盟」召集人葉蔚琳發動工潮抗爭。葉因而有「逆權車長」之稱。 一年將過，葉蔚琳無奈現時部分線的車長休息時間仍不足，公司建休息室又需經多個政府部門審批，可謂「困難重重」，盼各方做好協調，避免出現車長疲勞駕駛。她又批評運輸署在宣傳及教育乘客尊重車長上「無聲氣」。 同樣搞工運的九巴資深車長郭偉光，不滿運輸署將14小時工時特別更納入修訂指引，指香港工時長已經是世界第一，若每日再返足14小時，嘲諷是「第一過第一」。

「逆權車長」葉蔚琳回望一年去，部分線的車長休息時間仍不足，感到無奈。(余俊亮攝)

事隔一年，葉蔚琳認為資方在薪酬上有所改善，奈何部分線行車時間不足，變相令車長休息時間不夠，這是不願見到。她希望站頭有休息室及洗手間，但申請手續繁複，政府部門如運輸署、地政總署審批需時，未能「做到急車長所急」。

資深車長：容許14小時特別更是倒退

在九巴工作30年的九巴員工協會副主席郭偉光直斥運輸署失職，指工運前已提出減工時、加人工，但署方態度冷漠、被動，「無事發生就唔關注，意外發生後先『補鑊』。」外界關注車長疲勞駕駛帶來的問題，運輸署修訂《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，卻容許巴士車長有14小時的特別更安排，郭批評有關做法是「倒退」，「有無諗過伙記夠唔夠休息，得返5、6個鐘瞓覺。」

巴士公司申請設立車長休息室，但往往政府不同部門審批需時。(余俊亮攝)

防止車長打瞌睡 先要解決工時長問題

對於部分車長接受返特別更，因是多勞多得。郭則指，這反映工資過低，如有好的收入，「邊個想做咁多鐘？」他嘲諷說：「(港人)一個禮拜做50個鐘已經世界第一，14個鐘一日，即80幾個鐘一個禮拜，咪第一過第一！」

對於巴士公司陸續在巴士上試裝防止車長打瞌睡系統，郭偉光認為作用不大，最重要是要解決根源問題，「點解司機會『恰眼瞓』？因為工時長休息唔夠！」葉蔚琳則擔心系統未完全成熟時，會對車長造成騷擾。

郭偉光批評運輸署容許巴士車長有14小時的特別更安排，做法「倒退」。(余俊亮攝)

辱罵、襲擊車長列刑事罪 葉蔚琳：絕對贊成

去年九巴車禍後，政府成立獨立檢討委員會檢討本港巴士營運，有見車長受襲個案增加，委員會早前發表報告建議將辱罵及襲擊車長列為刑事罪行。葉蔚琳表示絕對贊成，指出自己雖較少遇到，但知悉不少巴士車長經常被乘客滋擾，形容「每日都發生，無停過，可能文化唔同，有好多都好激、推人、打人」。

運輸署署長陳美寶曾於去年在委員會聽證會上，提到最快去年第三季推出大型宣傳運動，教育車長和乘客正確的態度，惟葉蔚琳批評署方至今「無晒聲氣」，對此感遺憾。她認為政府應盡快透過宣傳教育，有助化解車長與乘客之間不必要的誤會。



葉蔚琳去年膽粗粗組成立月薪車長大聯盟發動罷駛，爭取合理待遇，惟九巴在工業行動結束後秋後算帳，一度將她及其丈夫劉卓恆等四人解僱，指控他們擅離工作崗位或停駛，觸發另一場聲援行動，其後獲准上訴復職。期間葉蔚琳無畏無懼成立工會，她指，目前希望有更多有經驗的人士加入工會，而至今工會與資方溝通良好，無受到任何刁難。

運輸署：正與警方跟進教育乘客安全意識

運輸署發言人回應表示，政府一直聯同道路安全議會舉辦宣傳及教育活動、製作宣傳短片及刊物等，向不同道路使用者推廣乘客安全。署方現正製作一輯電視和網上宣傳短片，推廣乘客在乘搭公共交通工具時的安全態度和應注意禮貌，包括應尊重車長。

發言人續指，運輸署注意到車長在執行職務時受到辱駡和襲擊的問題日益引起關注，正與警方跟進乘客教育的長期宣傳計劃，長遠推出更多宣傳及教育活動，以教育及提高乘客的安全意識。而現時專營巴士公司在車廂內所張貼的「乘客需知」告示中，已提醒乘客在巴士行駛期間切勿妨礙巴士車長駕駛，署方亦會要求巴士公司另外張貼告示，提醒乘客不應妨礙車長或故意分散他們的注意力，同時會要求警方加強執法。