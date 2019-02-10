【大埔九巴車禍一周年】盤點7大改善進度　工會批車長仍欠休息

大埔公路九巴翻車事故至今快一周年，意外造成19人死，66人受傷。慘劇發生後，社會關注專營巴士安全問題，車長待遇亦成為社會焦點，政府成立專營巴士服務獨立檢討委員會，希望改善專營巴士服務。 因應意外，政府及專營巴士營辦商推出連串措施、政策，獨立委員會亦就16個範疇，提出45項建議，當中有部分已正推展，包括運輸署修訂了工時指引，但過往有工會批評未取消「特別更」；至於事發路段，經過多番爭取後，亦終設了「快相機」。《香港01》整理過去一年，各方所推出的改善措施，有九巴工會認為措施仍然有不足，車長仍缺充足休息時間，而且管理層忽視車長情緒。

運輸署修訂《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，引起部分車長不滿。（資料圖片）

(一)修改巴士車長工時指引 意外發生後，大眾關注巴士車長的待遇，其中一大重點為工時過長。就此運輸署檢討《巴士車長工作、休息及用膳時間指引》，並有若干修訂： 最長更次及駕駛時間由原本不應超逾14及11小時，縮短為12及10小時 車長駕駛6小時後的休息時間，由原本的30分鐘，增加至40分鐘 駕駛特別班次的車長，其最長更次時間不應逾14小時，駕駛時間不應超過10小時，而且規定更次內需有一段不少於連續3小時的休息時間 兩個相連更次之間的休息時間，不應少於10小時；3個相連更次內的總休班時間，應不少於22小時 九巴將於今年於4月30日正式落實上述指引。城巴新巴曾指，兩巴目標於今年初，將特別更份的工時限制於13.5小時內，之後再逐步減少，冀在2020年初前減至13小時內。

雖然有工會認為應取消特別更，不過運輸署表示，全面取消後，需額外聘請1,600名車長，故繼續保留特別更。

大埔車禍肇事巴士站前約一公里，路面標誌車速限制、並設有一部偵速「快相機」及加裝了防撞欄。（資料圖片／黃偉民攝）

(二)改善事發路段的交通安全 意外發生前，曾有區議員於2015年及2017年，向運輸署及警方發信，希望改善事發路段的交通安全，包括要求加設「快相機」、調低最高車速限制，惟當局一直未有施行，直至慘劇發生，政府終於逐步推改善措施： 去年12月運輸署於事發路段，新增「快相機」，防止超速駕駛 車速最高限制由每小時70公里，調低至50公里 加設防撞欄、相關交通標誌、道路標記；並擴闊意外中損毀的巴士站的停車彎

九巴一度暫停兼職車長職務，引起部分兼職車長不滿。（資料圖片／甄挺良攝）

(三)改善兼職車長安排

大埔車禍肇事司機為九巴的兼職車長，社會關注兼職車長是否有足夠訓練，又擔心其正職會影響休息時間。意外後，九巴一度暫停每周工作少於18小時的兼職車長工作，之後提出復職安排，包括每周最少服務10小時，執勤前聲明身體情況適合駕駛、申報其他工作的性質及工時，以及聲明其於九巴的兼職工作，不會牴觸其他僱傭合約；然後簽約為全職時薪車長。

新巴及城巴要求兼職車長提供正職的工作時數，以了解是否有足夠休息；新大嶼山巴士要求兼職車長申報正職車位。

另外，因應委員會報告建議，運輸署表示，會與專營巴士營辦商商討、訂明及統一獲取和備存兼職車長資料的規定。

九巴新購的巴士，上、下層都裝有安全帶。(資料圖片/黃偉倫攝)

(四)加裝安全帶

所有專營巴士營辦商已承諾，由去年7月起，所有新訂購的巴士，全部座椅都裝設安全帶。九巴表示，去年新購的200輛巴士，上、下層都有安裝安全帶；今年會陸續在現有巴士上層加裝，當中包括250輛龍運巴士，以及600輛九巴，期望於2、3年內，為1000輛現役巴士的上層加裝安全帶。

(五)安裝安全裝置

從去年7月起，所有專營巴士營辦商新訂購的雙層巴士，都配備電子穩定控制系統及車速限制減速器，前者可減少巴士轉灣時翻側的風險，如系統偵測到巴士失去轉向控制時，就會自動啟動電子剎車系統；後者則是在巴士下坡超過預設時速時，就會減慢速度，九巴指，首批裝有該系統的巴士，有85輛，預計今年5月到港。

新巴城巴試用安全系統，當中有兩個鏡頭，其中一個安裝在車長前方，用作監察其駕駛狀況。（資料圖片／林若勤攝）

(六)設系統監察車長行車狀況

新巴城巴引入「駕駛安全輔助系統」，利用視像智能技術，自動偵測及分析車長駕駛及巴士行車狀況，如車長駕駛時不專注，又或巴士與前車太近，系統都會發出警報。早前新巴城巴表示，系統需測試3個月至半年，暫時只安裝在4條線路的巴士。

九巴正於16巴士輛巴士測試睡意監察系統，如車長打瞌睡會發出警號，座椅亦會震動，預計今年第三季陸續安裝。系統會安裝於行駛長途、高時速路段的巴士上。

+ 4 + 3 + 2

(七)研發巴士監察及控制系統

聆訊期間透露，運輸署於2003年，已要求各專營巴士公司在所有巴士安裝俗稱「黑盒」的行車紀錄儀，但逾10年來都未更新其規格。另外，黑盒生產商代表亦指九巴未用盡黑盒功能，例如未有啟動記錄巴士加、減速數據的功能。

各專營巴士商正研發一套具備定位功能、運作資料（如車速、剎車情況、加速率和減速率等）監察功能，以及地理圍欄科技的「巴士監察及控制系統」，透過全球定位技術，系統將限制巴士車速限制於其所在路段的車速限制。

巴士監察及控制系統一般是結合黑盒數據、車速限制器和地理圍欄科技，各營辦商正就系統展開第一階段試驗，如車速超過相應法定車速限制，系統就會即時向車發出警報。運輸署計劃於本年第2季，與巴士營辦商檢討試驗成效，如結果良好，就會展開第二階段試驗，系統擬可按不同路段的相應車速限制，發揮自動限速功能。

黎兆聰認為，缺少了關於車長情緒管理的政策。（資料圖片）

九巴工會批措施未關注車長情緒

對於連串提高巴士安全措施，汽車交通運輸業總工會九巴分會主任黎兆聰認為，巴士公司欠缺關於車長情緒管理的政策，又指近年制度日漸嚴格，非常輕微的碰撞都會遭發警告信。他批評公司只重罰員工，但不設獎勵制度，增加前線員工壓力，擔心員工情緒問題會「爆煲」。

他又稱，除了工時指引，亦應設「行車時間指引」。他解釋，原本巴士到站後，車長會有休息時間，但香港路面繁忙擠塞，巴士未必能按時到站，車長到站後又要即時再駕駛下一班車，以追回延誤時間，結果可能如廁時間都失去。他建議應設指引規定，即使巴士延誤，車長都可繼續享有應得的休息時間。

至於設自動限速安全裝置，他質疑是否可行，假如巴士原本於時速70公里限制的路段，在駛進50公里路段時，裝置或會令到巴士急煞。他又稱，車廂內安裝鏡頭監視車長，或會增加其壓力；至於拍攝路面的鏡頭，他指除非公司批准，否則車長無權查閱片段。他續稱，如果只發生輕微碰撞，公司一般不會批准查閱，車長由於沒有影片佐證，不時要「私底下畀錢」，解決道路上糾紛。