【豬年2019】新都醫療元朗醫務中心新春診金貴七成　兼拒收醫療卡

農曆年假期期間，只有少部分私家診所應診，當中主要在新界西營業的新都醫療，旗下元朗新都醫務中心年初一至初四雖然如常應診，但連三日藥在內的一般診金，費用比平常加最多七成，達至510元，兼且不接受醫療卡。 有市民認為加幅並不合理，直斥「離譜」；但也有市民認為正常，因要補償醫務人員新年假期期間也要上班。

元朗新都醫務中心新春期間如常應診，惟診金增加最多七成。

平常診金300元

新年期間絕大部分診所休息，一旦患病想看醫生，除了到醫院急症室求診，也只好光顧仍應診的診所。有市民近日到元朗新都醫務中心求醫，發現診所特別貼有一張告示，標明由2月5日至8日（年初一至初四）收取的診金，早上9時至下午2時診治及三日藥收480元、下午3時至晚上8時則收510元，並列明新年期間暫停使用醫療卡。

《香港01》今日向診所護士查詢平常診治連藥物的診金，對方稱為300元，即新春期間診金較平常高出六成至七成。

元朗新都醫務中心列明新年診金介乎480至510元。

陳先生認為診所新年加價一半是「離譜」。（洪業銘攝）

街坊有人批不合理 亦有人撐加費「正常」

生病時多會前往私家診所求診的陳先生認為，加價接近一倍是「離譜」，他要是生病，寧願前往急症室求診。被問到診所不接受醫療卡，陳先生直斥「更離譜」，建議政府立法監管有關情況。

趙女士同樣覺得加價不合理，但是她仍會求醫，「病了一定會看醫生」。（洪業銘攝）

趙女士同樣覺得加價不合理，但是她仍會求醫，「病了一定會看醫生！」若情況不嚴重，她會等到政府門診假期後開門才求醫。她認為不能使用醫療卡並不合理，認為有醫療卡就應該可以使用，否則「不如不要給」。

另一居民葉小姐認為，新年期間私家診所加價及不接受醫療卡的情況正常。她表示，如果她有醫療卡，則會視乎病情嚴重而決定是否求診；如果在新年期間生病，「多數也會先求醫，因現時流感嚴重。」

葉小姐認為，新年期間醫生也要上班，私家診所加價及不接受醫療卡的情況正常。（洪業銘攝）

《香港01》就有關新春期間收費向診所所屬的新都醫療集團查詢，惟公司指由於有關負責人尚在休假，要下星期才能回覆。

新都醫療集團業務集中在新界西，有七間所診，除了沙田診所及尖沙嘴專科醫療中心外，核心主要在新界西地區。

醫學會會長：新年開診成本高

醫學會會長何仲平指，未聽聞有診所在新年期間加價，不過亦指曾有醫生向他反映，新年假期期間的營運成本會上升，「有醫生說即使給予雙倍人工，姑娘（護士）也不肯上班，所以可能要給更高。」他指，醫生平日基本上每天也開診，新年假期本可放假充電，現時加開診症時段亦有所犧牲，「我們也在捱義氣」，他希望市民能理解及體諒。

對於拒收醫療卡一事，他估計醫生與提供醫療卡的公司訂定合約時，或只包括一般假期，沒有包括農曆新年假，而現時醫生在農曆新年突然加開診症，故或未能收取醫療卡。