葵涌警署16輔警年卅食「泰星匯」海南雞飯疑食物中毒　衛生署調查

衛生防護中心今日（8日）公布一宗疑食物中毒，葵涌警署16人在年三十晚（4日）進食區內泰國餐廳「泰星匯泰國菜」的海南雞飯加辣醬後，陸續內出現腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐和發燒等病徵。其中7人曾經求醫，一人入住浸會醫院，經治療後已出院；他們全部情況穩定。 警方表示，16人為輔警，他們於當晚上進食有關飯盒後，出現腹痛及腹瀉等病徵。警務處會配合相關部門調查有關案件。

葵涌警署16人年卅食海南雞飯「團年」後疑集體食物中毒。（資料圖片）

個案涉及12男4女，年齡介乎26至52歲。衞生防護中心表示，他們在本月4日晚於所在地方，進食購自葵涌信芳街泰星匯泰國菜的海南雞飯加辣醬後，約2至25小時後出現腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐和發燒等病徵。當中2人自行到私家醫生處求診，4人到急症室求診；另有一名38歲女子入住浸會醫院，她現時已經出院；其餘9人則未有求醫。

16人為葵涌警署人員，警署通知食物環境衞生署有關事故，衞生防護中心正繼續調查。

香港警察學院上月底也爆集體食物中毒，多達65人不適。（資料圖片）

警察學院上月底爆食物中毒

這次是警務處人員近期第二宗食物中毒個案，在上月29日，位於黃竹坑的香港警察學院亦出現懷疑食物中毒個案，包括學警在內的65名警務人員，在食咖哩薯仔炆排骨拼魚腐飯後腹瀉，全部人情況穩定。