九巴脫班率按年上升　去年達3.3%　司機人手短缺及交通擠塞所致

巴士脫班和班次延誤，影響市民出行。運輸及房屋局向立法會提交文件揭露，九巴服務脫班率過去三年按年上升，去年達3.3%，超出業界水平的2.9%，脫班的主要原因是司機人手短缺及交通擠塞。政府指，已要求九巴在車長招募方面採取有效應對措施，以及按交通實況調整編定的行車時間。

九巴的脫班率過去三年按年上升，去年更高至3.3%，超出業界水平。（資料圖片）

立法會下周五（15日）將召開交通事務委員會，討論專營巴士的加價申請。為評估專營巴士票價調整，當局向立法會提交文件，概述正申請加價的九巴及龍運巴士公司業務營運情況。文件顯示，2016年、2017年及2018年的專營巴士服務脫班率，分別為1.6%、2.0%及2.9%。然而九巴過去三年的脫班率分別為1.5%、2.0%及3.3%，除了顯示九巴的脫班率按年上升，去年九巴的脫班率更超出2.9%的業界平均數。文件指出，脫班的主要原因是司機人手短缺及交通擠塞；政府已要求九巴在車長招募上採取有效措施。

至於，龍運過去三年的脫班率僅為0.7%、1.4%及1.0%，遠低於同期所有專營巴士服務的脫班率。

九巴及龍運去年九月提交加價申請，加幅平均達8.5%；按照現行的專營巴士票價調整安排，政府在評估申請時應考慮公司服務質量、市民接受程度及負擔能力等因素。