九巴年內為現役巴士上層加裝安全帶　四月底落實14小時特別更

大埔九巴翻側車禍發生快將一周年，意外後政府、專營巴士營辦商推出不同改善措施，希望提升安全。九巴今日﹙8日﹚表示，今年會推行3套安全措施，包括於部分巴士的上層加設安全帶，以及安裝電子穩定系統、睡意監察系統，每項措施會陸續於今年實行。對於會否因安裝成本而加價，九巴表示，公司重視安全，成本並非其最大考慮，強調加價涉及多個因素。 九巴又表示，今年4月底會全面實施運輸署新修訂的工時指引，並會探討將｢特別更｣工時，縮短至13小時。

九巴正測試睡意監察系統，如車長打瞌睡，系統就會發出警號。（黃偉倫攝）

九巴副車務總監黃健輝表示，正於16巴士輛巴士測試睡意監察系統，如車長打瞌睡就會發出警號，座椅亦會震動，預計今年第三季陸續於巴士安裝。他續稱，該系統會安裝於行駛長途、高時速路段的巴士。

九巴宣布今年會推出3項安全措施。（黃偉倫攝）

至於安全帶，黃健輝表示，去年新購的200輛巴士，上、下層都有安裝安全帶，之後新購的巴士同樣會有安全帶。他又稱，今年計劃陸續於現有巴士的上層再加裝安全帶，當中包括250輛龍運巴士，以及600輛九巴，期望於2、3年內，為1000輛現役巴士的上層加裝。對於為何不在下層加裝，他表示技術上有一定困難，而且發生意外時，上層相較更加需要安全帶，下層的效益較低。

現時法例並未規定專營巴士乘客需佩戴安全帶，九巴副車務總監彭樹雄表示，為乘客提供安全是責無旁貸，雖法例未有強制要求，但加裝安全帶後，乘客就可以選擇佩戴。

九巴新購的巴士，上、下層都裝有安全帶。（黃偉倫攝）

黃健輝稱，今年5月會有一批共85架裝有電子穩定系統的巴士到港。（黃偉倫攝） 新車上斜傾側時自動減速 另外，黃健輝又提到，會於巴士安裝電子穩定系統，當巴士上斜傾側時，系統會自動減速，以穩定車身。他表示，第一批裝有該系統的巴士，有85輛，預計今年5月到港。

黃健輝又指，九巴會於今年內，在全部約4,300輛巴士，安裝車測監測器，現時正調整系統誤差，並收集車長行數據作分析。他續稱，監察器需配合政府的電子地圖，巴士超速時會發出響號；到今年7月時，會再在配備相關系統的車輛，加入自動減速功能作測試，預計2020年可在車隊使用。

九巴去年新購的200輛巴士，上、下層都有安裝安全帶。（黃偉倫攝）

對於新措施的成本，會否令九巴有加價壓力。九巴副車務總監彭樹雄並未透露涉及成本，表示公司重視安全，成本並非最大考慮，強調加價涉及多個因素，包括燃油價格、人手短缺等。