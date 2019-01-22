政府飯堂本月起停止供應發泡膠餐盒、飲管　年內擴展至各部門食肆

即棄塑膠污染環境，環境局局長黃錦星今日（22日）發表網誌，指政府數十間食堂已由本月起禁止提供發泡膠餐盒及膠飲管，而政府各部門與其場所內食肆營辦商簽訂的新合約或續約時，亦將訂明在可行情況下須避免使用即棄塑膠餐具，共同「走塑」。 另外，環境運動委員早前與本港三大快餐店推出「外賣走塑、餐具先行」運動，黃錦星表示，估算從源頭減少使用逾100萬套外賣即棄塑膠餐具，政府將檢視此項與餐飲業界合作的「走塑」經驗，並籌備下一階段的工作。

2019年1月起，主要服務政府員工的場所和食堂，禁止提供「發泡膠餐盒」和「膠飲管」；政府場所的食肆營辦商在簽訂新合約或續約後亦須避免使用即棄塑膠餐具。（黃錦星網誌）

黃錦星透露，他是金鐘政府總部飯堂的「堂食」常客。他指出，「堂食」可減少外賣廢棄物；此外，凍飲「走飲管」亦成為他的習慣。黃續指，減廢走塑應是眾人事，由本月開始，政府數十間食堂已先行禁止提供發泡膠餐盒及膠飲管。各政府飯堂中，會張貼「飯堂走塑、餐具先行」的海報。這些飯堂設於政總、紀律部隊場地等等，主要服務公務員，希望同事以身作則先行「走塑」。

同時，政府各部門與其場所內食肆營辦商簽訂的新合約或續約時，今年開始亦將訂明在可行情況下須避免使用即棄塑膠餐具，包括避免使用膠飲管、避免派發即棄餐具給堂食顧客等。這些食店、小食店及餐廳設於公園、公眾運動場地、博物館等，服務市民大眾，希望大眾同行「走塑」。

「外賣走塑、餐具先行」運動推行已兩個月，估算已減少使用超過百萬套即棄塑膠餐具。（黃錦星網誌）

除了政府以身作則，餐飲業界亦有推動「走塑」。去年11月16日至本月15日期間，環運會亦與餐飲業界協作，推出「外賣走塑、餐具先行」運動，鼓勵大眾外賣快餐時減少使用即棄塑膠餐具。三大快餐連鎖店參與此先導計劃，顧客「走塑」可獲贈印花，集齊六個印花有賞。黃錦星估算從源頭減少了逾100萬套外賣即棄塑膠餐具的浪費，他又指，政府將檢視此項與餐飲業界合作的「走塑」經驗，並籌備下一階段的工作。