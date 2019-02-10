殘疾僱員支援計劃全年接受申請　最多資助僱主4萬元

社會福利署今(11日)宣布，明天起全年接受聘用殘疾人士的僱主遞交「殘疾僱員支援計劃」申請，僱主可為每名殘疾僱員申請一次性資助，以購置輔助儀器或改裝工作間，上限基本為兩萬元，特殊個案則以四萬元為限。

「殘疾僱員支援計劃」全年接受申請，資助僱主便利殘疾就業。(資料圖片)

社署在2013年6月推出計劃，支援殘疾人士就業，透過資助僱主購置輔助儀器或改裝工作間，協助殘疾僱員在職場上執行職務及提升工作效率。



計劃資助範圍廣泛，能滿足殘疾僱員在工作上特殊需要的輔助儀器及改裝工程，均可獲考慮資助，例如購置電腦配件或配置設備、視覺放大儀器、聽覺輔助裝置、點字產品及安裝扶手等。

每位殘疾僱員的資助上限基本為2萬元。自2014至15年度起，計劃委員會將因應申請個案的特殊需要，以4萬元為限，考慮資助購置價值超過2萬元的單一輔助儀器及其必要配件。



僱主可透過以下轉介機構推薦申請計劃的撥款：



（一）獲社署資助營辦職業康復服務的非政府機構；

（二）獲僱員再培訓局資助，並為殘疾人士或康復中的工傷人士開辦訓練課程的非政府機構；

（三）勞工處展能就業科；

（四）職業訓練局；或

（五）計劃的管理機構（保良局）。



有意申請的僱主可透過轉介機構將填妥的申請表格，連同所需文件郵寄或交回社署。申請無須繳交任何費用，申請機構亦可遞交多於一份申請。



如有查詢，請聯絡保良局「殘疾僱員支援計劃」辦事處：

電話：3980 9677

電郵：sped@poleungkuk.org.hk

傳真：3980 9633