機構公布聘用殘疾人士意見調查　職場大多持正面評價

殘疾人士就業不易，不僅雇主要樂意聘用他們，更需要公司員工明白其需要。由六間非牟利社會服務機構合辦的就業平台e-Connect就業聯網透過訪問及問卷調查，了解前線員工與殘疾僱員共事及相處的方式及意見。調查顯示，未曾與殘疾僱員共事的前線員工有近五成支持公司聘用殘疾職員；曾有或現正與殘疾僱員的受訪者則有八成支持。

就業平台e-Connect的調查發現，未曾與殘疾僱員共事的前線員工有近五成支持公司聘用殘疾職員。（林若勤攝）

前線員工是真正與殘疾僱員共事的人，對殘疾人士能否適應工作環境，有較為舉足輕重的影響。是次調查委托香港康復研究及倡議中心進行研究，訪問了318名前線員工，其中有136人現時或曾經與不同類別殘疾人士共事，包括肢體殘障、聽障、視障、智障等。136人當中大多數認為殘疾僱員在守時及誠信方面表現顯著，並且較一般僱員更有責任感且細心。

調查顯示，曾有或現正與殘疾僱員的受訪者則有八成支持公司聘用殘疾職員，並認為聘用他們有正面影響。未曾與殘疾人士工作過的員工，有近五成支持，但也存在一些擔憂，包括擔心辦公空間不足、工作分配不均以及溝通方面的問題 。

e-Connect就業聯網的丁遠和表示，調查結果顯示，曾有共事經驗的前線員工大多對殘疾職員持正面評價，「打工仔」與殘疾僱員出現的溝通和人際關係並不如外界想像嚴重。

香港中文大學社會工作學系黃於唱建議政府可以於採購貨品和服務的公開指標內所定評核標準中，加入促進殘疾人士就要的要求。（林若勤攝）

香港中文大學社會工作學系的黃於唱教授則表示在是次調查及訪問中，發現未曾與殘疾人士共事的員工儘管有一半支持公司聘用殘疾人士，但實際上不了解具體有哪些政策可以支援公司聘用殘疾人士，建議之後政府可以給相關企業更為明確的指引。

黃續指，政府應該增加資源，在推行殘疾人士就業服務單位，加設工作調適員，協調問題，給予幫助；政府亦應當給雇主更多支援及資助，鼓勵雇主提供更好的工作環境、更多的機會和培訓 。他同時希望政府可以加大宣傳力度，政府採購貨品和服務的公開指標內所定評核標準中，加入促進殘疾人士就要的要求，改善社會環境。