傳真社：杜拜世界控告招商局港口　一帶一路首見有項目惹法律爭議

《傳真社》報道指，中國「一帶一路」港口項目在非洲亞丁灣戰略重地吉布地陷入法律爭議，招商局港口控股有限公司（下稱招商局港口）被指無視港口營運商的特許經營協議，在吉布地投資興建新碼頭。 控方杜拜世界與吉布地政府早已簽訂「2004年特許經營協議」，列明杜拜世界有「全面及獨家的權利去興建、發展和營運多哈雷貨櫃碼頭」。杜拜國企杜拜世界集團（下稱杜拜世界）旗下三間子公司於去年8月20日入稟，控告招商局港口不合法地導致吉布地政府強制收回杜拜世界在「多哈雷貨櫃碼頭」的特許經營權。

杜拜世界入稟香港高等法院控告招商局港口的入稟狀。 (傳真社圖片)

根據傳真社取得一份香港高等法院入稟狀指，杜拜世界旗下三間子公司於去年8月20日入稟，控告招商局港口在明知吉布地政府與杜拜世界早已簽訂30年期港口特許經營權下，仍然不合法地導致吉布地政府強制收回杜拜世界在「多哈雷貨櫃碼頭」的特許經營權。

杜拜世界集團為阿拉伯聯合酋長國國有投資公司，旗下公司在42個國家營運78個港口業務，包括香港葵涌3號貨櫃碼頭，是全球最大港口營運商之一。根據入稟狀，吉布地政府2004年就興建多哈雷貨櫃碼頭，與杜拜世界集團子公司「杜拜」（國際）吉布地自由區組織」（Dubai （International）Djibouti FZE，簡稱DID）簽訂「2004年特許經營協議」，列明杜拜世界有「全面及獨家的權利去興建、發展和營運多哈雷貨櫃碼頭」。

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特許經營權由2004年2月9日簽訂協議當日生效，為期30年，並有權續期兩次，每次10年。協議亦列明，「吉布地政府不可在協議期內未經DID書面許可，向其他有能力處理遠洋輪船的港口或自由貿易設施授予另一個特許經營權。」

隨後吉布地政府又與杜拜世界簽訂「2006年特許經營協議」，協議條文中亦清晰地列明「吉布地政府同意自多哈雷貨櫃碼頭一期營運起以及整個營運期內，吉布地港口管理局及其國企「吉布地國際自治港」不可未經杜拜世界書面同意下，在吉布地國內直接或間接營運、或新辦任何現有或額外的貨櫃處理設施。」

招商局港口與斯里蘭卡政府簽署漢班托塔港99年特許經營權一事在國際間惹來「割地」爭議。 （網上圖片）

而多哈雷貨櫃碼頭於2009年2月7日投入運作。三年後，招商局港口於2012年向吉布地政府提出希望合作發展自貿區及港口項目，其後簽訂「戰略合作協議」。雙方2014年決定在「中國人民解放軍駐吉布地保障基地」旁邊興建「多哈雷多功能碼頭」（Doraleh Multipurpose Port），並於2017年中落成啟用，違反吉布地政府與杜拜世界簽訂的特許經營協議。

招商局港口網站顯示其在吉布地間接持有多哈雷貨櫃碼頭的股權架構。（網上圖片）

《傳真社》翻查資料，根據中國一帶一路官方網頁報道顯示，招商局集團副總經理胡建華2013年向吉布地總統提出建設港口的新方案，包括興建新碼頭、發展自貿區、將舊碼頭改造成商業和住宅中心，在吉布地打造一個新蛇口。

而吉布地政府其後將持有「吉布地政府成立多哈雷貨櫃碼頭有限公司」百份之66.66股權的「吉布地國際自治港」改組為「吉布地港口有限公司」（Port de Djibouti S.A.，簡稱PDSA），並於2013年12月將百分之23.5股權售予招商局港口，令招商局港口間接持有「吉布地政府成立多哈雷貨櫃碼頭有限公司」百分之15.67股權，同樣違反了吉布地政府與杜拜世界簽訂的特許經營協議。

招商局集團副總經理胡建華(前排右二)與吉布地總統(前排左二)共同出席多哈雷多功能 碼頭開幕禮。 （網上圖片）

招商局港口投資的多哈雷多功能碼頭於2014年8月動工，由中國土木工程集團和中國建築股份有限公司負責施工。杜拜世界先後三次去信招商局集團指項目違反其特許經營權，招商局並無否認參與項目，但表示沒有誘導吉布提政府違反特許經營協議。碼頭在2017年5月落成，吉方更在開幕當日與招商局港口簽訂興建「多哈雷國際貨櫃碼頭」(Doraleh International Container Terminal)協議。由吉布地碼頭自貿區管理局及招商局港口共同發展的多哈雷國際貨櫃碼頭。

除了上述兩個項目，杜拜世界認為，招商局港口另有參與4個港口項目亦違反了特許經營協議，包括「吉布地國際自貿區 （Djibouti International Free Trade Zone, DIFTZ）」、「惡魔灣碼頭 （Port of Ghoubet）」、「塔朱拉灣碼頭（Port of Tadjourah)」以及「牲畜碼頭 （the Damerjog Port）」。

顯示多哈雷貨櫃碼頭（綠色）、多哈雷多功能碼頭（藍色）以及解放軍駐吉布地基地（紅色） 位置的Google衛星圖片。 （傳真社製圖）

吉布地政府於2012年4月與招商局港口簽訂「戰略合作協議」後，曾兩度入稟法院欲廢除杜拜世界的特許經營權。吉布地政府亦曾於2012年10月入稟英格蘭威爾斯高等法院，控告總統助手Boreh與杜拜世界商討特許經營權時收受賄賂，希望以此廢除「2006年特許經營協議」，但2016年3月2日被法院駁回，判吉布地政府敗訴。

2014年8月中吉合資的多哈雷多功能碼頭動工。吉布地政府同月7日以同樣的涉貪指控，入稟倫敦國際仲裁院控告吉布地總統助手Boreh。2017年2月20日被仲裁院駁回，裁決指協議無涉及賄賂，杜拜世界的特許經營權仍然有效。

至去年2月22日，吉布地政府強行接管由杜拜世界營運的多哈雷貨櫃碼頭。《傳真社》根據吉布地政府發出的新聞稿，政府將透過「吉布地港口有限公司」持有的66.66%多哈雷貨櫃碼頭股份以及公司控制權國有化，同時成立國有公司「SGTD碼頭管理公司」接管多哈雷貨櫃碼頭的員工及資產，從而奪取港口的實際控制權。

吉布地位處東非曼德海峽，握守亞丁灣進入紅海蘇彝士運河的海上運輸要道。（Google 衛星地圖）

杜拜世界2月入稟倫敦國際仲裁院控告吉布地政府強奪碼頭，仲裁院同年9月判杜拜世界勝訴，表明2006年特許經營協議仍然有效。吉布地政府隨即發聲明指「英國法院的裁決僅屬臨時措施，既非最終裁決，也不是已裁定的事實，因此不具決定性。」吉布地政府更於聲明指杜拜世界操控了當地極具戰略意義的基建設施，嚴重損害吉布地的根本利益及國家發展。

吉布地位於非洲東部，東南面接壤索馬里，西面與埃塞俄比亞接壤，握守著亞丁灣進入紅海蘇彝士運河的海上運輸要道。多國在吉布地亦設有軍事基地，美國自911襲擊後在吉布地設有萊蒙尼爾營，駐有4,000名士兵執行反恐任務；中國2017年亦在吉布地啟用首個海外軍事基地，名為「中國人民解放軍駐吉布地保障基地」，駐有2,400名士兵。其他軍事基地還包括法軍基地和日本自衛隊基地。