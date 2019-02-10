【沙中線】工程師學會會員發聯署冀召特別會議 　要求會長撤聲明

香港工程師學會上月發聲明表示，認同獨立調查委員會在聆訊期間，專家證人指沙中線紅磡站結構符合安全的說法 ，引起多名會員不滿，認為聲明「欠專業及未能符合公眾期望」。有學會會員今（10日）發起聯署，要求學會召開特別會議，就發表聲明事件作出解釋及撤回。

沙中線紅磡站自去年12月10日開始鑿牆檢驗鋼筋絞牙扭入螺絲帽情況。(資料圖片)

香港工程師學會（學會）早前發表聲明，表示認同出席沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊的專家證人供詞內容，認為東西走廊月台層板符合安全。惟聲明發出後，多名香港工程師學會會員，包括黎廣德、蘇耀坤、倪學仁等107人發起聯署，要求學會撤回有關聲稱紅磡站結構安全的聲明。

香港工程師學會會長余錫萬其後向參與聯署的會員致函，對他們與學會持不同意見，特別是質疑學會的公正性和專業表示遺憾，但強調過去學會亦有類似做法，未有提及會否撤回聲明。

或向會長提不信任動議

有會員就發起聯署行動，引用《會章》第25條，收集60個會員簽名，要求於本月20日之前召開特別會員大會。特別會議將會提出五項訴求，包括要求學會會長解釋草擬聲明的過程、撤回聲明、以及發表新聞稿解釋事件等，否則或會對會長展開不信任投票程序。