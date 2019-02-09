【沙中線】港鐵招標文件漏口風　屯馬線暫定最早今年11月通車

沙中線紅磡站擴建月台屢爆工程問題，令原定今年中通車的屯馬線（屯門站至馬鞍山烏溪沙站）大圍至紅磡段，通車日期屢現變數，政府已要求港鐵研究局部通車。 港鐵近日上載的招標文件就露了線索，指屯馬線的自動收費系統設備維修保養服務暫定（tentatively scheduled）於今年11月啟動；至於東鐵過海段則暫定於2022年1月啟動，意味兩個路段最快於上述日期通車。

港鐵的招標文件疑漏口風，屯馬線擬暫定最早今年11月通車。（港鐵網頁截圖）

The maintenance services for the AFC equipment installed in the above mentioned stations along TML and EAL are tentatively scheduled to commence in November 2019 and January 2022 respectively. （屯馬線及東鐵過海線的自動收費系統設備維修保養服務，將分別於2019年11月及2022年1月啟動） 港鐵招標文件

受沙中線紅磡站擴建月台工程醜聞影響，港鐵主席的馬時亨去年底曾預告，沙中線通車日期仍存變數，期望「屯馬線」以今年中全條通車為目標。不過，港鐵最近上載的招標文件《沙田至中環綫自動收費系統設備維修保養服務》就有另一說法。文件要求承辦商須負責為沙中綫所有車站提供保養服務，涵蓋包括屯馬線紅磡站至顯徑站，以及東鐵線大圍站至金鐘站。

文件又指，屯馬線的保養期暫定今年11月生效；沙中線過海線的保養期則暫定2022年1月生效，意味兩條線最快於上述日期通車。港鐵早前曾指，預計過海鐵路隧道將於2019年初貫通，並於2022年通車。

有市民撕開港鐵車廂的路線圖膠貼，可以看到沙中線「大圍至紅磡段」會將西鐵線及馬鞍山線連接起來，組成路線圖上啡色的「屯馬線」。圖中所見，原有的西鐵路段都變為啡色。（潘嘉寶攝）

原定今年中通車 屯門站可直抵烏溪沙站

沙中線為「東西走廊」及「南北走廊」核心部分。當中「東西走廊」即「屯馬線」，列車將直接由現時西鐵屯門站，經紅磡站、土瓜灣、宋皇臺、啟德到鑽石山站，然後連接顯徑站，再經大圍站接駁現時馬鞍山線，前往烏溪沙站。至於「南北走廊」則由現時東鐵線羅湖站／落馬洲站，經紅磡站穿過維港，再經新建會展站延伸至金鐘站，路線維持叫東鐵線。

紅磡站醜聞未爆出時，港鐵曾指「屯馬線」將於2019年年中貫通，東鐵、西鐵及沙中線第一階段將以紅磡站為終點。屆時西鐵、沙中線第一階段及馬鞍山線將連成新的屯馬綫，乘客由屯門可免轉車，直達馬鞍山烏溪沙站，全程逾70分鐘。至於第二階段是指紅磡站過海，經會展站直達金鐘站，港鐵預計2021年落成。過海段將與現時東鐵線結合「南北走廊」，屆時乘客將可由金鐘站，免轉車直達羅湖站或落馬洲站。