【冬季流感】農曆年假後陸續復課　有幼稚園加強防疫工作

冬季流感肆虐，教育局在今月初因應痠情讓幼稚園及幼兒中心提早放農曆年假。 經歷了悠長假期後，不少幼稚園本周一起陸續復課。有幼稚園校長表示，復課前已做好預備工作，並一直與家長溝通，了解學生外遊情況；更直言「做得幾多盡量做啦！」

農曆年假結束，不少幼稚園陸續復課。（資料圖片/羅國輝攝）

是日為大年初七（11日），不少幼稚園都尚未復課，但教職員已回到校舍做好復課準備，如處理校務及加強清潔。善一堂安逸幼稚園校長麥鳳璋表示，自教育局宣布提早放農曆年假後，校方已加強清潔工作，如放假前已清潔校舍一次，今天準備開學時又再清潔一次，「做得幾多盡量做啦！」

考慮到或有學生在農曆年假期間回鄉探親，麥鳳璋稱教師與學生家長一直在通訊軟件保持溝通，了解學生是否已回到香港，以及他們在假期間的活動情況等。包括曾經到哪裡遊玩，是否有出現不適等，她稱幸好現時暫未收到病假通知。

幼稚園將於周四開始復課，她提到除了一如以往會有家長義工及校工為學生探熱把關，為安全起見也會要求學生戴上口罩；而教師們亦已準備好新年活動迎接學生上課，屆時亦會盡量不要讓他們集合在同一個課室。

衞生署衞生防護中心早前提醒市民，農曆新年假期即將完結，復課後學校、家長和學童應繼續提高警覺，保持良好個人和環境衞生，預防季節性流感在學校傳播。