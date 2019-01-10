【冬季流感】中大研究：向家長提供接種疫苗支援　幼童接種率倍升

2019年甫過去10天，本港就有5宗兒童流感的嚴重個案，當中更有人併發腦炎或肺炎。中大學者指，流感疫苗對預防6歲以下兒童因感染病毒入院的效用達六成八，不過2歲以下幼童的接種率多年來仍低於20%。 中大醫學院團隊近年進行研究，發現如果在提供流感疫苗資助計劃的資訊外，額外提供一份解釋兒童流感風險和接種益處的簡明資訊、一份申請疫苗資助的半完成表格、不額外收費的診所聯絡方法、接種疫苗的提示短訊等支援，將有助提升2歲以下兒童的接種率25個百分點，接種人數多近兩倍。

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問倪以信指，流感疫苗對預防6歲以下兒童因感染病毒入院的效用達六成八。（鄭翠碧攝）

中大醫學院兒科學系臨床專業顧問倪以信指，流感疫苗對預防6歲以下兒童因感染病毒入院的效用達68%，不過即使政府早年已向6個月至12歲兒童提供免費或資助接種流感疫苗，2歲以下幼童的接種率多年來仍低於20%，較七成人接種疫苗的社區防疫理想水平有相當距離。

中大醫學院團隊在2014至2015年間進行研究，研究團隊招募了833對母子參與，隨機分配416人為「介入組」、417人為「對照組」，並跟進2年。研究團隊在第一年為所有參加者提供流感疫苗資助計劃的資訊，不過就只向介入組額外提供一份解釋兒童流感風險和接種益處的簡明資訊、一份申請疫苗資助的半完成表格、不額外收費的診所聯絡方法，由研究員進行口頭講解，並在第二年再次把上述資料郵寄到介入組參加者的家中，以及在2年內4次向介入組參加者發出接種疫苗的提示短訊。

中大醫學院兒科學系博士後研究員楊凱婷（中）表示，額外提供的資料將有助提升2歲以下兒童的接種率25個百分點，接種人數多近兩倍。（鄭翠碧攝）

中大醫學院兒科學系博士後研究員楊凱婷指，結果發現，介入組中2歲或以下接種疫苗的人數有157人，佔近38%，而對照組就只有54人接種，佔13%，介入組的接種人數較對照組多近兩倍，而接種率亦上升25個百分點。

倡於母嬰健康院向孕婦宣傳 設提示系統

她解釋，研究是參考了外國研究及香港實況，認為提供上述數項額外資料及支援，能有助提升接種率。她並指，該份簡明資訊是列點式，內容較政府提供的資料簡單易明，有助澄清坊間對流感疫苗的謠言，如「流感不是嚴重的疾病」等；表格為半完成，家長只須簽名及填上日期，毋須消化大量資訊；加上提供家居附近診所資料亦能提升家長帶子女注射疫苗的意欲。

她建議，政府可透過母嬰健康院的網絡，向孕婦發放上述的資訊，並設立一個發出自動提示訊息功能的系統。她承認38%的接種率仍未理想，建議把流感疫苗列入本港的兒童免疫接種計劃，「一般人都是跟針卡去為小朋友打針，流感疫苗不在範圍之內，所以就選擇不打。將流感疫苗納入計劃之中，可令更多人知道其重要性，又不會太擔心副作用。」

中大醫學院婦產科學系教授譚永雄並建議孕婦在懷孕期間亦應接種流感疫苗，透過胎盤為胎兒提供抗體。