【非洲豬瘟】廣東省供港豬場全數解封　新增3湖南豬場需停供港

內地多個省份自去年8月起爆發非洲豬瘟疫情，最接近本港的廣東省一度有近廿個供港活豬場需要停止供應。 中國海關總署今日（11日）公布的最新名單顯示，廣東省的活豬場已全面解封，惟由於2月8日有湖南省的豬場爆發非洲豬瘟，當地3個鄰近的供港活豬場受影響需停供豬隻。

廣東省供港活豬養殖場已全數解封。（資料圖片／張浩維攝）

海關總署今日公布的供港澳活豬場名單顯示，由於廣東省惠州市博羅縣的疫區於2月6日已解封，早前需停止供應活豬的11個廣東省豬場已經全數解封。

不過因應最新情況，2月8日一個位於湖南省永州市經濟技術開發區場的豬場爆發非洲豬瘟，該豬場有4,600隻活豬，當中270隻豬發病，171隻豬死亡。有兩個供港活豬場同樣位於永州市， 分別是位於永州市冷水灘區上嶺橋鎮陽山觀鄉石江橋村的「永州市天豐畜牧發展有限責任公司」、永州市冷水灘區上嶺橋鎮渲溪村的「永州市天順畜牧科技有限責任公司冷水灘分公司」，以及位於鄰近縣、永州市祁陽縣茅竹鎮上升村的「祁陽縣茅竹鎮清水塘養殖場」均需暫停供豬到港。

本港雖暫未受非洲豬瘟波及，但各界一直對非洲豬瘟傳入提高警覺。繼之前長洲發現豬屍，昨日（10日）有市民於青山公路旁一個石灘發現無頭的豬屍，漁護署表示接收有關屍體後，會進行非洲豬瘟病毒測試，目前仍未公布測試結果，署方又指發現懷疑豬隻屍體的地點的三公里範圍內沒有養豬場。