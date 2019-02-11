【情人節】明愛禁邱比特活動惹爭議　葉建源：錯失協助學生機會

明愛專上學院及明愛白英奇專業學校聯合學生會原本計劃在情人節期間，舉辦「明愛邱比特」系列活動，為同學進行匿名配對，及進行「定情信物」拍照活動，惟遭校方以「鼓吹同學談戀愛」為由不予批准，活動被迫取消。事件經學生會在網絡披露後，引起廣泛關注，不少網民批評校方的做法過於保守。 立法會教育界議員葉建源指出，相對於禁止的做法，校方更適合扮演輔助者的角色，認為學校禁止這類戀愛相關活動並不會成功，同時亦錯失協助學生的好機會。 專欄作家、時事評論員陶傑則認為，專上學院學生已經中學畢業，到了合理的擇偶年紀，應該放手讓他們舉辦活動，只要不涉色情成分，校方不應插手。他又認為，讓同學正正經經相識、配對，「好過人人低頭上網睇AV」。

葉建源認為，校方做法可能錯失幫助學生的好機會。（資料圖片）

葉建源：「協助」比「禁止」可取

葉建源表示，暫未深入了解事件內情，不過他認為學生成長到一定階段，思考戀愛問題相當正常，學校不適宜，也不可能禁絕，認為校方如此做法，可能錯失幫助學生的好機會。葉建源認為，相對於禁止舉行相關活動，學校更適合協助、輔導學生，讓他們去嘗試，如果真的發現有不當行為，才給予意見。

葉建源指出，明愛的辦學團體有宗教背景，處事方針可能與社會大眾有一定分別，但認為亦不應該相差太遠。

陶傑認為，只要活動不涉色情，校方不應插手。（資料圖片）

陶傑​：壓抑求偶想法 「係咪想學生娶VR老婆？」

陶傑回應查詢時則表示，專上學生已經到了合理的擇偶年紀，校方應該放手讓他們舉辦活動，他更反問：「（活動）只要冇涉及色情，又有乜問題呢？」

陶傑又指，讓同學正常配對、相識交流，「總好過人人低頭上網睇AV」。他提到現時日本、美國等地虛擬性愛大行其道，如果繼續壓抑同學求偶的想法，「係咪想香港大專學生娶個VR老婆？」