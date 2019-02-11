模擬電視廣播2020年11月30日終止　關愛基金助合資格住戶置新設備

政府今日（11日）宣布，將於2020年11月30日23 時 59 分終止模擬電視廣播服務，並於2020年12月1日凌晨0時0分開始全面數碼電視廣播。至於目前全港18萬個受影響的模擬電視住戶，則可透過「關愛基金」申請撥款，協助購置數碼電視或機頂盒。

邱騰華指出，終止模擬電視廣播是國際趨勢，而現時本港差不多每個角落都可以收到數碼電視。（盧翊銘攝）

商務及經濟發展局向立法會提交的文件表示，在今年1月29日的行政會議上，行政會議建議在2020年11月30日23時59分終止模擬電視服務，並在2020年12月1日0時0分開始，全面採用數碼電視廣播。

商經局局長邱騰華指出，現時本港差不多每個角落都可以收到數碼電視，全港有九成家庭用戶已使用高清廣播，至於其他成使用模擬電視廣播的住戶，政府期望預先通知他們及早作準備，例如更換高清電視或設置機頂盒。

本港將於2020年11月終止模擬電視廣播，受影響任戶可向「關愛基金」申請資助換數碼電視。（法新社）

關愛基金助模擬電視住戶 購數碼電視機或機頂盒

本港目前尚有18萬個模擬電視住戶，若他們不轉用數碼電視機或安裝機頂盒以接收數碼地面電視服務，日後便無法再接收免費電視廣播。邱騰華表示，按外國經驗，政府會向受影響住戶資助購置機頂盒，但香港可以做得更好。商經局初步建議向「關愛基金」申請撥款，委託非政府機構推行一項為期12至18個月的援助計劃，預計由今年年底至明年年初開展。援助計劃將協助有需要的合資格住戶購置一部基本型號的數碼電視機，以更換原有的模擬電視機，或購置一部多功能機頂盒，以接收數碼地面電視服務。商經局估計在18萬個模擬電視住戶當中，合資格的申請住戶數目約為16萬戶，其中長者戶或佔兩成半。商經局將於年中向「關愛基金」申請撥款，訂好計劃後再公布。

2016年，有劏房戶仍使用舊式電視收看模擬訊號。（法新社）

騰出頻譜可供室內流動電訊服務使用

終止模擬廣播後 ,預期香港可騰出合共160兆赫的頻譜，供室內流動電訊服務使用。該頻譜具備良好的無線電傳播和室內穿透特性，可為擠塞或高流量的室內流動電訊熱點，如會展、香港國際機場、購物商場及港鐵系統的密閉範 圍提供所需的額外網絡容量，紓緩現時擠塞的情況,讓業界在設計網絡基建和改善服務方面更具彈性。

商經局指，視乎因應公眾諮詢及市場反應而訂定的頻譜指配安排，相關的頻譜指配工作可透過頻譜使用費為政府帶來收入。所徵收的頻譜使用費會按既定做法記入政府一般收入帳目。