傳歐陽伯權任港鐵新主席　港鐵董事稱未收到消息：相信政府會衡量

港鐵近年不時傳出工程醜聞，港鐵主席馬時亨的任期將於今年6月30日約滿，外界盛傳嶺南大學校董會主席歐陽伯權將會接替。港鐵非執行董事劉炳章回覆《香港01》查詢時表示，主席一職由政府委任，並非由董事局決定，暫未收到消息。對於歐陽伯權是否合適人選，他表示不宜評論，但認為歐陽任不少公職，「相信政府會有一定衡量先委任佢」，對此有信心。 另外，被問及港鐵常務總監—車務及中國內地業務金澤培是否行政總裁一職的人選時，劉炳章表示，港鐵設有遴選小組，申請者有港鐵內部人士。

劉炳章表示，港鐵內部有因循心態。（鄭子峰攝）

傳接任港鐵新主席 歐陽伯權回覆香港01：一切留待政府公布

港鐵董事斥港鐵：「鍾意講就講，唔鍾意講就唔講」

今日（12日）有傳媒報道指，政府敲定歐陽伯權接任港鐵主席。劉炳章表示，暫未收到相關消息，但認為港鐵近年出現不少問題，工程施工有不足，而且內部有因循心態，即使在營運上仍然是全球首屈一指，但欠缺危機意識。他認為，港鐵主席一職必須理解港鐵運作、結構，如此龐大的機構依靠制度管理，如繼續因循，制度上的問題不變，只會再生同樣問題。他又稱，擔任非執董數年，但港鐵對交代問題的準則未有一套標準，「鍾意講就講，唔鍾意講就唔講」。

至於歐陽伯權是否港鐵主席的合適人選，劉炳章表示，對其認識不深，不宜評論，但認為他擔任不少公職，「相信政府會有一定衡量先委任佢」，對此有信心。他又強調，暫未收到誰人接任的消息，並指主席一職由政府委任，非由董事局決定。

外界盛傳歐陽伯權將接任港鐵主席一職。（資料圖片）

新CEO申請者有來自港鐵內部

另外，沙中線醜聞致出現大地震，港鐵行政總裁梁國權去年宣布將提早退休，任期至有適當人選接替為止。劉炳章表示，港鐵就委任行政總裁設有遴選小組，被問及金澤培是否人選時，他指申請者有來自內部，亦有外部人士。

林鄭月娥今早表示，不會證實坊間的揣測，形容港鐵主席的繼任人將面對極大的挑戰，並指委任主席的工作，需按程序進行，今日並非適當時候，不會公布有關任命。