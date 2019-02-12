傳接任港鐵新主席　 歐陽伯權回覆香港01：一切留待政府公布

港鐵沙中線工程問題不斷被揭發，港鐵主席馬時亨任期將於今年6月30日屆滿。外界盛傳嶺南校董會主席歐陽伯權將接替馬時亨，擔任新一任港鐵主席。歐陽伯權以電話回覆《香港01》表示，暫不回應消息是否屬實，一切留待政府公布。 至於特首林鄭月娥今早形容，港鐵主席繼任人將面對極大挑戰。歐陽伯權被問及會如何處理沙中線工程問題，他則指「到時先算啦」。另外，據了解，政府最快下月公布有關新主席任命。

歐陽伯權(右一)曾擔任香港專營巴士服務獨立檢討委員會的成員。(政府新聞處)

歐陽伯權現為嶺南大學校董會主席、曾任美國信安金融集團高級副總裁兼亞洲區總裁，亦曾擔任證券及期貨事務監察委員會轄下的與投資有關的人壽保險及集資退休基金委員會委員，以及去年大埔九巴車禍後，政府成立的香港專營巴士服務獨立檢討委員會成員。

歐陽伯權是香港英華書院的畢業生，其後於加拿大滑鐵盧大學取得城市設計及環境規劃學士學位，畢業後加入加拿大安泰保險公司，擔任行政見習生。

傳歐陽伯權任港鐵新主席 港鐵董事稱未收到消息：相信政府會衡量

外界盛傳歐陽伯權將接任港鐵主席一職。（資料圖片）

歐陽伯權於2015年在任嶺大校董會主席時，曾被嶺大學生會因不滿時任特首梁振英委任部分人士出任嶺大校董，被數十名學生趁校董會召開會議前圍堵，歐陽伯權最終與部分校董成員席地而坐，與學生公開對話。