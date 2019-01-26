【6億倫敦金騙案】名收藏家葛師科兩年被騙5.8億　兒子揭發報警

警方搗破6億巨額倫敦金騙案，據了解，其中一名受害人是85歲著名中國官窯瓷器收藏家葛師科，被騙去5.8億元。葛師科是「天民樓」藏館主人，家住港島南區，2016年6月他接獲電話傳銷，對方游說他投資倫敦金，葛不虞有詐，兩年間損失巨款，直至其兒子揭發事件及報警。警方合共拘捕14人，包括博愛醫院前主席蕭炎坤，他獲准保釋候查。

葛師科。（網上圖片）

葛師科為「天民樓」主人

曾任香港敏求精舍主席「天民樓」主人的葛師科，祖籍成都，以收藏元青花和明清官窯瓷為主，主要來自蘇富比及佳士得拍賣會。「天民樓」由其父親葛士翹在1987年創立，葛士翹過世後由長子葛師科接手。父子二人收藏豐富，1993年，上海博物館舉辦《天民樓青花瓷特展》，展出127年青花瓷，包括由元、明、清時期的青花。

接Cold Call投資倫敦金 虧損5.8億元

據悉，葛師科接獲Cold Call，對方游說他投資倫敦金。葛簽下多份授權文件，讓經紀操控他的投資戶口。葛起初投資獲利，其後卻不斷虧蝕，為追回本金，多次轉帳，最終虧損5.8億元。直至2018年10月，葛與兒子談及投資失利，其兒子懷疑父親被騙，於是報警求助。

警方拘捕行動前後 蕭炎坤轉移股份辭任董事

警方東九龍總區重案組人員接手，經深入調查後，2018年11月起展開代號「冰極」行動，搗破一個懷疑倫敦金集團，拘捕12男2女，年齡介乎20歲至72歲，涉嫌「串謀詐騙」。事件中共有七名受害人，合共損失金額約6.29億元。其中一名被捕人為博愛醫院前主席蕭炎坤，他在騙案發生期間，為涉案智金集團的董事。其後，他在2018年10月8日轉移所有股份予一名報住地址在鴨脷州利東邨的姓羅男子，並在去年12月辭任董事職位。蕭炎坤獲准保釋候查。警方指出，商罪科已凍結與該集團相關的戶口內約港幣2.2億元贓款。