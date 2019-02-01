【倫敦金】騙徒手法層出不窮　防騙教育已過時

騙案一宗都嫌多，更何況是討論廿年，仍未有法律監管的「倫敦金」騙案？早前，一名八旬老翁遭有組織的倫敦金集團，騙去近六億元款項。金額之大，重新喚起公眾對倫敦金活動監管的關注。雖說買賣倫敦金並不一定違法，但箇中或涉及詐騙，可謂防不勝防。 歸根究柢，「倫敦金」一詞能成為騙案的代名詞，某程度上源於政府多年來議而不決，決而不行的管治作風，未有相應的法例和監管制度，使騙徒能輕易利用人性的弱點，謀取私利。

警方去年調查九龍灣一個倫敦金集團，並拘捕6男1女，包括一名72歲男子，據悉為博愛醫院前主席蕭炎坤。(資料圖片)

日前（29/1），警務處處長盧偉聰在記招交代去年的治安情況。其中在投資騙案中，去年共有212宗（年比上升55%），金額高達約17億元，而近半損失與倫敦金騙案有關，受害者人數更比前年大升八倍。

倫敦金是以倫敦為交收地點的現貨黃金買賣合約。本港的倫敦金買賣起源於上世紀70年代，買賣規則基本上參考倫敦金市，採用場外交易，由買賣雙方直接議價，一般不涉及實物交收。倫敦金以孖展買賣，槓桿效應極高，有機會損失所有本金，不適合一般投資者。 消費者委員會

警方早前展開「冰極行動」，搗破大型倫敦金行騙集團。（資料圖片／黃偉民攝）

如立法會議員涂謹申在訪問中提到，買賣倫敦金不一定違法，但騙徒會透過各種手法，騙取投資者金錢，故有不少案件牽涉詐騙。例如，騙徒大多都善於捉摸和利用人性的弱點，以利誘和色誘等伎倆，在社交網絡四處結識異性，推銷投資產品；又或是隨機致電，尋找潛在的「獵物」，而那些「獵物」多數缺乏親人照顧和關心、社交圈子狹窄的長者。這正正是容易受騙的目標群。



當騙徒成功誘使受害人開設投資戶口後，騙徒起初或會給予受害人甜頭，博取信任，誘使受害人加碼投資，繼而再說服受害人簽署授權書（或要求交出網上投資戶口的資料）。事成後，騙徒就會不問風險地藉頻密交易來賺取佣金，而受害人的金錢也於短時間內全數蒸發。

當然，或有論者會認為受害者因貪婪或美色受騙，不值可憐。但反過來看，這同是因為港府多年來沒有監管此等投資產品，及其銷售手法，騙徒才會有機可乘，利用別人的信任，來騙取金錢。事實上，早在1998年，時任立法會議員李卓人已詢問政府，有否計劃制訂法例加強監管倫敦金的買賣活動，惟前財經事務局局長許仕仁卻表示，「⋯⋯正確的措施是致力提高公眾對保護自己的警覺性，避免受欺詐及訛騙行為所傷害。這遠比向一個行之有效，既有效能、又高效率的巿場實施無需要的監管為佳」。這可見當年港府仍未意識到「倫敦金」一詞，竟會在多年後成為騙案的代名詞。

有網民估計問卷員有可能是「sell倫敦金，亦係倫敦金最底層，出動去幫office班人拎料」，其後趁機游說代為投資倫敦金，賺取佣金。（fb「馬鞍山之友」截圖）

到2011年底，隨着倫敦金騙案的數字日增，時任立法會議員王國興也曾提出動議，促請政府盡快研究立法規管倫敦金場外買賣活動，包括制定專門法規、設立法定監管機構、推出發牌制度、統一行業從業員的註冊制度等措施，以保障投資者權益。儘管原議案獲得通過，但過去七年多發生的大大小小騙案，仍未驅使港府有所行動，監管細則仍在「積極研究」階段。

誠如消費者委員會指出，在本港現行的監管機制下，涉及現貨黃金（包括倫敦金）的交易活動，並不受任何監管機構（包括證監會和金管局）約束，而是靠金銀業貿易場自我監管。再者，並非只有金銀業貿易場的行員，才可以從事現貨金買賣，法例亦無規定黃金交易商須加入該場成為行員。因此發生糾紛時，投資者可能投訴無門，也難得到適當的保障。



雖然倫敦金騙局並非新鮮事，但騙徒手法層出不窮，即使防騙資訊早已廣泛流傳，其效用亦不及立法監管來得直接、有效。多年來倫敦金騙局時有聽聞，當局議而不決，決而不行的懶惰作風，正正讓騙案的金額和受害人的數目，像雪球般愈滾愈大。廿年已過，港府已不能再以「提高公眾對保護自己的警覺性」，來逃避立法監管責任。為今之計，港府必須及早立法，以發牌制度規管倫敦金交易，方可從源頭打擊這類騙財又騙情的金融騙案。