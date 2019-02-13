【中環灣仔繞道】政府爭取月內全面通車　區議員斥路牌指示仍混亂

中環灣仔繞道於上月20日正式第一階段通車，不過繞道西行連接林士街天橋的道路接駁工程尚未完成，導致通車初期中環一帶一度出現擠塞。路政署總工程師今日(13日)在中西區區議會特別會議上表示，有關接駁工程於農曆新年假期前已大致完成，正進行道路標誌工程。多名議員在會上追問何時才能全面通車，惟政府官員仍未能回答確實日期，僅指爭取本月內全面通車；議員另批評現行路牌指示混亂。

中西區區議會今日(13日)召開特別會議討論中環灣仔繞道全面通車安排。(黃偉倫攝)

黎國輝表示，有關道路接駁工程已於農曆新年假期前大致完成，正進行配套工程。(黃偉倫攝) 中西區區議會交通及運輸委員會今日召開特別會議，討論中環灣仔繞道全面通車的安排。路政署總工程師﹙主要工程﹚黎國輝表示，首階段通車後，有見於道路接駁工程有需盡早完成，已日以繼夜施工，假日都未有休息，指出工程已於農曆新年假期前大致完成，正進行配套工程，如道路標誌工程等。



運輸署高級工程師﹙中西區﹚鄭君能表示，全面通車後，西行入口的可變信息顯示屏會顯示｢繞道西區連接路開通｣。

路政署表示，林士街天橋西行的接駁道路工程已大致完成。（資料圖片）

陳財喜擔心全面通車後會再次癱瘓區內交通，直言：｢再有咁嘅情況就要有人人頭落地｣。（黃偉倫攝） 議員批路牌設計混亂 會上多名議員質疑政府為何仍未能交代全面通車日期，又批評路牌指示混亂。區議員陳學鋒表示，路牌配套只集中於繞道內，但外圍指示不足。他續稱，繞道是影響整個港島北交通，應有更多指示提及前往灣仔、銅鑼灣等地的最佳路線。他又批評，路牌設計混亂，未夠簡潔，｢行緊7、80公里，點睇啊大佬！｣ 另一名區議員許智峯表示，政府已完成路面工程，現時只需添置路牌，應該數天便完成工作，質疑署方為何仍不公布通車日期，｢商用車、揾食車對幾時開通，幾時可能出現混亂都要有個預算。｣議員陳財喜亦表示，政府準備路牌時，不能只顧繞道範圍，亦需顧及其他核心地區。他批評，政府安排粗枝大葉，擔心全面通車後會再次癱瘓區內交通，直言：｢再有咁嘅情況就要有人人頭落地｣。 鄭君能回應指，於原有道路添置、更換路牌有不少制肘，未必能即時進行。他續稱，如在路牌加入大量信息，駕駛者未必可即時消化，因此署方會準備短片，介紹如何最快到達目的地。

梁少江表示，現時目標是爭取本月內全面通車。（黃偉倫攝）

警方：全面通車後會加強監察路面交通

繞道第一階段通車後，警方曾作出臨時交通措施。警務處港島交通部警司李文耀表示，干諾道中及畢打街間調頭處的臨時交通安排，於全面通車會繼續為持一段時間，之後視乎現場交通再作安排。他又稱，屆時警方會調派警力監察路面情況，包括金融街、干諾道西、畢打街一帶等。

運輸署總工程師﹙交通工程﹚梁少江表示，在會上聆聽了不少意見，之後會與路政署、警方研究，務求令全面通車時道路指示更清晰。他續稱，現時目標是爭取本月內全面通車，一旦確定通車日期，會預先公布，讓公眾做足準備。

中環灣仔繞道於1月20日首階段通車，通車初期中環一帶一度出現擠塞。(資料圖片)

中環灣仔繞道造價360億元，聲稱由中環到北角只需約5分鐘，不過上月通車後，曾引致交通大擠塞，西行出口多次見車龍，甚至連西隧都塞車，更「倒塞」至大角咀一帶。