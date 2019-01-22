【中環灣仔繞道】民吉街巴士線惹混亂　私家車司機減速、錯誤切線

造價超過360億元、原意疏導交通的中環灣仔繞道開通後，於周一（21日）造成嚴重交通擠塞問題，當中林士街天橋情況嚴重。運輸署半夜加設指示牌，以改善路面情況。根據《香港01》於早上的觀察，天橋的交通情況雖有改善，早上繁忙時間大致上暢順，惟路面仍有不少混亂情況。 尤其於民吉街加劃的巴士線，於20分鐘內已有不少司機於切線前減速猶疑，更有私家車違規經巴士線轉入民祥街。

民吉街的巴士線前設有告示牌，提醒司機只有巴士可轉入民祥街。（張嘉敏攝）

司機錯用巴士線轉入民祥街

現時繞道西行往中區出口，與民吉街匯合成三線行車，可經干諾道中前往中區。當中於民吉街加劃巴士線，只有巴士可透過新增的巴士線轉入民祥街。不過開通兩日以來，劃線被指混亂，令司機無所適從。

記者於星期二（22日）早上10時半到民吉街一帶視察，雖然於分叉路前豎有告示牌提醒司機，只有巴士可轉入民祥街。不過於20分鐘內分別有一架旅遊巴及私家車經由巴士線切線轉入民祥街。

司機疑被混淆 於巴士線旁減速、打燈

同時有部分司機疑被巴士線混淆，於切線前顯得猶疑。當時交通情況未算繁忙，但有巴士司機於轉入民祥街前，一度於巴士線的空位內停留；亦有私家車於巴士線旁減速，並一度打燈，疑似想經巴士線轉入民祥街，惟最終往干諾道中方向駛去。

有巴士司機於切線時表現猶疑，轉入民祥街前一度停在巴士線內。（張嘉敏攝）

中環灣仔繞道昨（21日）通車後首個上班日即見擠塞，早上中環林士街天橋東行方向車龍一度「倒灌」回西隧，龍尾伸延至大角咀一帶。運輸署於凌晨完成加裝四個新指示路牌改善，並將單行虛線延長，令司機有更多時間準備切線。天橋於今日（22日）早上雖曾短暫出現車龍，但大致交通暢順。