【港珠澳大橋】逾萬份施工紀錄缺失　路政署長：周五到立法會交代

港珠澳大橋香港接線工程被揭承建商未有依時提交逾一萬份檢查及測量申請表格（RISC Form），在兩年後才再補交，事件引起社會廣泛關注。路政署署長陳派明今日（13日）早上表示，會在本周五舉行的立法會交通事務委員會上，交代大橋施工紀錄缺失一事。

路政署署長陳派明表示，本周五會在立法會交通事務委員會上交代港珠澳大橋逾萬份RISC表格缺失一事。(資料圖片)

根據《香港01》獲得港珠澳大橋香港接線工程駐地工程顧問公司奧雅納（Arup）的信件，在2018年7月，即大橋開通前三個月，向承建商中國建築香港追索42項未遞交的RISC表格，涉及八大工程地點。消息指，共涉約15,000份RISC表格缺失或事隔兩年後補簽，質疑未有進行檢查程序。

路政署回覆證實事件，表示承建商未按合約要求依時提交的RISC表格，佔工程合約須提交的此類表格約28%，強調不涉及工程質量問題；惟事件引起社會廣泛關注，有立法會議員批評路政署縱容承建商未按時提交表格，要求政府檢視整個監管制度。

林鄭責成陳帆嚴肅跟進

特首林鄭月娥昨表示，已要求運輸及房屋局長陳帆以公開透明的態度向社會交代，強調要以嚴肅態度處理。路政署署長陳派明今早回應傳媒提問時表示，本周五會在立法會交通事務委員會會議上，交代大橋施工紀錄缺失事件。

周五立法會會議加插大橋議題

根據立法會網頁顯示，周五會議議程原訂沒有相關港珠澳大橋議題，而是討論檢討非法以出租或取酬方式載客的罰則水平及九巴申請加價等事宜。及至傍晚，立法會修訂議程，當中加插大橋RISC表格缺失的議題。