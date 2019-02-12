【港珠澳大橋】萬份文件漏交　譚文豪斥離譜質疑「指指個鼻就得」

繼沙中線紅磡站工程有逾四成檢查及測量申請表格（RISC Form）缺失及未經政府同意改動工程後，港珠澳大橋香港接線工程再被揭承建商未有依時提交一萬多份RISC表格，在兩年後才再補交。 公民黨立法會議員譚文豪今日（9日）出席電台節目質疑，若RISC可補交，相關人員「指指個鼻」就可進入另一階段工程，直斥情況「離譜」。工程界經民聯立法會議員盧偉國則指，雖然地盤品質不是單靠RISC證明，但兩年後才補交表格並不理想，政府應檢討制度。

港珠澳大橋香港接線工程被揭承建商未有依時提交一萬多份RISC表格，在兩年後才再補交。（資料圖片）

盧偉國指出，在工程界而言，RISC表格在地盤管理及品質管理上非常重要。他解釋，工程環環相扣，並需予不同持分者工作，當某工程將近或已完成時，測量人員須到場檢查，確保工序及達標，填寫RISC表格後才可進入某一階段的工程，是工程重要的憑據。

他指出，RISC表格的重要原則是「具可溯性」，當要追查工序時，都能夠翻查紀錄，對承建商亦有保障性。

譚文豪：令恆常制度如同虛設

譚文豪批評，是次情況「離譜」，又說若RISC表格可補交，或令恆常制度如同虛設，質疑相關人員「指指個鼻」就可進入另一階段工程，他反問：「當中涉及萬多份表格，點解可以容許咁多無交？再進行另一工程？」

他形容，事件反映工程界陋弊，質疑全港工程是否都如此進行。他又指，大型工程多數都分階段付錢，質疑為何當時在未有RISC表格時，便已可批錢作另一工程。

公民黨立法會議員譚文豪。（資料圖片）

盧偉國：並非罕見情況

盧又指，是次補交的表格，佔工程合約須提交此類表格約28%。被問及補交文件是否工程界慣例，他直言：「唔係話情況普遍，但並非罕見情況。」不過，他在節目多次重申，兩年後才補交RISC表格，情況並不理想。

他估計，當中或涉及不少重覆性工序，故才未有及時提交RISC表格，又稱地盤品質不是單靠RISC表格證明。不過，他強調承建商及政府都要就事件檢討，確保恆常程序可「雷厲風行」執行。對於政府是否需報警處理，他稱不會輕易作推測及評論。