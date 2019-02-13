7成外傭每天工作逾13小時 　4%曾被僱主虐打 　語言不通求助難

香港中文大學社會學系人口遷移與流動研究中心於前年訪問逾2,000名本港外籍家庭傭工，調查發現，有7成受訪者表示每天工作時數超過13小時，更有3.9%外傭指曾被傭工虐打。結果顯示，即使受訪者向勞工處及入境處求助，但有三分之一外傭認為不能得到適當協助。 有社工表示，由於外傭於本港語言不通，以及對政府部門認知不足，因此遇到情況傾向從領事館求助。

中大研究指，有7成受訪外傭表示每天工作時數超過13小時。（資料圖片）

7成受訪外傭工作時數逾13小時

香港中文大學社會學系人口遷移與流動研究中心於2017年5月至9月，訪問2,017名於本港工作的菲律賓及印尼外傭。調查發現，當中有43.9%沒有私人房間，另有70.6%每天工作時數超過13小時，以及有34.6%表示休假當天仍需工作。

此外，結果顯示，有近3成受訪者感到被歧視，甚至有3.9%外傭表示曾被傭主虐打。而仍需支付中介費用予海外和本港僱傭中心的分別有51.3%及46%。

中大社會學系人口遷移與流動研究中心，於2017年5月至9月進行調查。（文雪萍攝）

四成外傭選擇到領事館求助

結果發現，有近四成受訪者遇到僱傭合約問題會向領事館求助，另有近三成外傭會向勞工處及入境處求助，惟有三分之一受訪者認為不能得到適當協助，包括不獲回覆等。

香港中文大學社會學系人口遷移與流動研究中心的調查顯示，有3.9%外傭表示曾被傭主虐打。（文雪萍攝）

語言不通成求助障礙 倡政府介入作宣傳教育

中大社會工作學系助理教授碧樺依解釋，即使外傭懂得英語及廣東話，但僅作日常溝通之用，難以熟練的交代其工作困境，因此不少外傭會選擇向領事館求助，而非主力負責外傭事宜的勞工處及入境處。

受菲律賓及印尼警方信譽影響 以致不信本港警方

而受訪外傭均來自菲律賓及印尼，該些地方的警方信譽欠佳，使她們偏向不信任警方，故遇到虐待等情況亦不會報警求助。她說，政府應多舉辦宣傳及教育活動，讓外傭認識政府部門運作。

此外，入境處限制外傭留宿的政策，強制外傭與僱主同住，亦是造成外傭工作時數過長的原因之一，她認為政府應就制定標準工時來保障外傭。