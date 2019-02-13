研究指7成外傭日做13小時　自由黨關注組：湊狗玩手機係咪工作？

不過自由黨外傭問題關注組召集人李鎮強認為，外傭跟僱主簽訂僱傭合約前，有責任先了解其工作內容和時間表，而非於簽訂合約後指控僱主不是，更反問：「有啲人湊狗喺度玩梗手機，係咪工作一部分呢？」

職工盟組織幹事劉嘉美認為，外傭常被「買假」於假日工作，亦常被「隨傳隨到」、沒有真正的休息時間。

香港中文大學社會學系人口遷移與流動研究中心於前年訪問逾2,000名本港外籍家庭傭工，調查發現，有七成受訪者表示每天工作時數超過13小時，當中更有近一成外傭指日做16小時。

劉嘉美說，政府應放寬限制外傭留宿的政策。（資料圖片）

研究指有七成外僱日做逾13小時

香港中文大學社會學系人口遷移與流動研究中心於2017年5月至9月，訪問2,017名於本港工作的菲律賓及印尼外傭。調查發現，有70.6%外傭指每天工作時數超過13小時，當中更有8.9%受訪者表示日做16小時或以上。另有近3成外傭曾感到被歧視，甚至有3.9%指曾被傭主虐打。

訴訟期間不容工作使外傭感卻步 工會倡放寬限制

職工盟組織幹事劉嘉美說，曾接獲不少外傭投訴僱主，以「買假」方式要求她們於休假日繼續工作，加上入境處限制外傭留宿的政策，強制外傭與僱主同住，變相外傭要「隨傳隨到」、沒有真正的休息時間，以致不少外傭工作時數過長。此外，除了曾有外傭遭到身體虐打外，亦有僱主會出語傷人，如說話帶有歧視成份等，對她們造成精神傷害。

然而，外傭遇到不公的事情，盼透過法律程序去申訴亦障礙重重。她解釋，由於外傭向勞工處追討至上訴期間，不容許打工維生，須不斷向入境處申請延續簽證，期間只能依賴由非牟利機構支援及救濟，而訴訟期間普遍亦長達三至六個月，使不少傭工感卻步放棄追討。

她續說，政府應放寬限制外傭留宿的政策，讓僱主和僱員按情況決定是否同住，以及修改上訴期間不容許外傭工作的限定，以保障外傭權益。