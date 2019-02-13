【情人節】調查：近6成受訪者願在網上覓另一半　三分一人曾網戀

人與人的交流因網絡世界而更方便，但能覓得真愛嗎？有商場於上個月進行「愛情觀暨結婚消費」問卷調查，對象主要為18至48歲人士，發現近六成受訪者不介意在網上尋找另一半，而約三成曾談網戀。 調查同時訪問剛過去1年結婚或計劃3年內結婚的準新人，當中46%新人表示籌備婚禮開支約15萬元或以下，較上年上升30%。

有調查發現，近六成受訪者不介意在網上尋找另一半，約三成曾談網戀。（黃詠榆攝）

有商場於2019年1月進行「愛情觀暨結婚消費」問卷調查，搜集了315份問卷，調查對象主要為18至48歲人士，了解他們對網戀的想法及接受程度。調查發現，56%受訪者不介意在網上尋找另一半，而35%受訪者曾談網戀。

針對不少人對網戀持正面態度，香港公教婚姻輔導會婚姻調解服務處單位協調主任伍胡文佩認為，以前大多人由興趣班、親戚朋友介紹擴闊自己的社交圈子，但隨著人人「一機在手」，網上交友已成大勢所趨。她又指，網上交友程式有「互相給讚」的正面文化，雙方能建立互相支持的關係。

另外，調查同時訪問剛過去1年結婚或計劃3年內結婚的準新人，了解他們籌備婚禮的開支及資金的來源。結果顯示，當中46%新人表示籌備婚禮開支約15萬元或以下，較上年上升30%；而願意花費40萬元或以上則佔14%，較去年上升7%。

調查亦發現，有約兩成受訪者表示因結婚開支而感到壓力。而結婚開支最高消費項目頭三大開支分別是婚宴酒席、禮金、戒指及首飾。

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現年27歲的阿峰與25歲的Kris約3年前於交友程式中認識，拍拖2年後結婚。阿峰解釋，當中選擇網上交友是發現年紀愈大，在現實中愈難擴闊交友圈子。Kris亦提到，自己從事幼兒行業，工作環境中多為女性，難以結識異性。

二人結婚時，只花費了約8萬元，用於拍攝結婚相、蜜月旅行、與雙方父母吃飯。阿峰認為，結婚是兩個人之間的事，亦不想為此感到經濟壓力，所以決定「一切從簡」，亦沒有「擺酒」。但Kris提到，身邊亦會有朋友以2年時間籌備，花費約50多萬準備婚禮。