【網戀騙案】8台男扮港投資經紀　呃走2陸女52.5萬人仔

一場網戀騙局竟然「橫跨」兩岸三地？台灣台中市8名男子假冒香港證券或投資經紀，在交友網站結識大陸女子後行騙，1個月內成功騙取2名女子人民幣52.5萬元（折合60.8萬港元），今天（19日）被台中檢方依涉嫌欺詐等罪起訴。

8名台灣男子以香港投資或證券經紀的身份，在網上交友後實施詐騙，至少2名大陸女子受騙。（示意圖／視覺中國）

台中地檢署起訴書指出，28歲張姓男子等8人自2018年9月起，加入由身份不詳男子「火哥」出資組成的「吉泰國際」詐騙集團，由張男擔任集團總管理者，馬姓及吳姓男子擔任電訊詐騙機房的現場負責人。

該詐騙集團租下台中市北區一處社區套房作為機房，以「假交友真詐財」方式，在交友網站上挑選大陸女子，施以關懷、慰問及欺詐話術等攻勢。待與女方成為情侶，並取得對方信任後，他們便謊稱自己是證券或投資公司業務員，以邀請女方投資獲利或突發事件急需借款等由要求匯款。

台中市警察局接獲線報後，於去年10月17日前往搜索，查扣電腦主機、被害人資料等證物，將張男等8人帶回偵辦。檢方查出，集團設立一個多月期間，最少有2名大陸女子受騙，損失金額達52.5萬元人民幣（折合60.8萬港元）。台中地檢署檢察官審核證人證詞、大陸被害人報案資料、對話紀錄等證物後，依涉嫌欺詐、違反組織犯罪條例等罪，將張男等8人起訴。

過往亦曾發生假冒港人在兩岸之間行騙的案件。去年7月，香港警方拘捕2名大陸籍男子，他們涉嫌自稱香港投資經紀，透過手機應用程式，欺騙一名台灣籍女子匯款6萬美元（約47萬港元）。

（中央社）