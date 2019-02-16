【禁電子煙】禁售令全港約200人失業　醫生：為下一代戒煙

食物及衞生局昨（15日）就《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》刊憲，下周三提交立法會審議。醫學會副會長林哲玄、教育界立法會議員葉建源、香港資助小學校長會主席張勇邦在商業電台《政經星期六》表示，現階段支持政府做法。香港電子煙協會主席陳民輝則表示擔心通過後約100至200人會失業，而電子煙及加熱煙將流入黑市市場，他又以加熱煙為例，表示加熱煙實際上沒有落地香港，但依然流入香港，且多人吸食，反映黑市情況嚴重。

《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》將於下周三提交立法會審議（吳鍾坤攝）

香港電子煙協會主席陳民輝直言，「禁賣不禁食」不如只規管，他強調政府要禁食才可達到全面不吸食電子煙。他強調若通過條例草案，全港禁用另類吸煙產品，陳民輝指除了會致100至200人失業外，有人有數千萬元存貨在香港，亦有同行因為行政長官林鄭月娥去年稱會規管才開業，煙商亦會有大量損失。

陳民輝又指參加外國報告，有青少年用傳統香煙，但在外國成為戒煙工具，他反問醫學會副會長林哲玄若世衞指電子煙／加熱煙可作戒煙用途，醫學界會否接受。

林哲玄：數據不盡不實，以致今天英國騎虎難下

林哲玄指英國接受了一份研究報告「擁抱電子煙」，該報告被批評主觀，數據不盡不實，以致今天英國騎虎難下。他指曾聽過不少戒煙原因，有人因病而戒煙，有人為伴侶而戒，亦有人為下一代而戒，林希望煙民可為他人下一代而戒。

對於煙商指「禁賣不禁售」會令市場變地下發展，林哲玄反問，毒品亦有黑市市場，難道要轉為合法化？他多次強調沒有堅實證據指電子煙可用作戒煙，過去有研究指電子煙可用作戒煙，但實際上該批傳統煙煙民是轉為吸食電子煙，他強調轉食電子煙絕對不等於戒煙。

資助小學校長會主席張勇邦認同政府全面禁售電子煙，他又指本港校園吸煙率相當低，若有新興煙草產品進入香港，可能要重新做控煙工作。教育界立法會議員葉建源支持政府積極的做法，認為禁售電子煙是避免年輕人成為未來煙民的關鍵。