【禁電子煙】完勝煙草商　陳肇始FB放與兒童合照解釋要保護下一代

食物及衞生局與衞生署今天（13日）提交《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》文件至立法會，建議禁止入口及銷售新興煙草產品，即變相封殺電子煙和加熱煙，違者最高可被罰款5萬元及監禁6個月。有「反吸煙一姐」之稱的食衞局局長陳肇始晚上再在社Facebook貼出在醫院與小朋友交談的舊照片，冀各界支持方案，重申「我們會繼續堅定保障市民健康，保護下一代！」

陳肇始一直主張全面禁止電子煙，故此去年當局提出立法規管新煙草產品而令其變相合法化後，引起譁然。（資料圖片）

雖然全面禁止電子煙的爭議聲音不絕，有議員更形容做法是「威權主義」，不過陳肇始的態度則保持強硬。她今日在網誌表示，預期條例草案會引起社會大眾的廣泛討論，一些煙草商、販商和吸食另類吸煙產品的市民亦可能會有不同意見，但強調「保障公眾健康應該是政府的首要考慮，我作為食物及衞生局局長亦責無旁貸。」

陳肇始多年來積極提倡控煙，有「反吸煙一姐」之稱。（資料圖片/梁鵬威攝 ）

陳肇始晚上以溫情牌軟銷《草案》，照為她99年在醫院與小童看書的情況。（陳肇始fb圖片）。 至晚上她再上傳兩張照片到FB，以溫情牌軟銷《草案》，其中一張是她於1999年到醫院探訪時與小童一起看故事書的照片，另一張則是寫有「為兒童健康着想，請勿吸煙」的傳單。 她在帖文寫道：「我們必須確保政府多年來控煙工作的成果不致毀於一旦，也必須對新的吸煙產品所帶來的害處防範於未然，尤其是對年青人和下一代所帶來的影響」，重申做法是為了保護下一代，又標籤（hashtag）「無煙城」及「任何人都不應吸食任何電子煙或其他新型吸煙產品」等。

「反吸煙一姐」一度成為電子煙合法化推手

有「反吸煙一姐」之稱的陳肇始，早於港大醫學院任教時已積極提倡控煙，2009年加入吸煙與健康委員會；至她擔任上屆政府的食衞局副局長，也多次向煙草業界表明「反對電子煙合法化」。

她於2017年中換屆時升任局長，但政府卻於去年推出規管新興煙草產品方案，變相令電子煙和加熱煙等合法化，引起醫學界和教育界震驚，紛紛表態抗議，最後逼使特首林鄭月娥出手，政府180度轉變，由擬合法化變為全面禁止，到今年禁電子煙草案推出，陳肇始可謂成為最終贏家。