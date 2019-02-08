女子未學過急救也成「任何仁」　按消防隊目電話指示救活丈夫

消防處去年11月推出宣傳人人可為生命危急人士進行急救的代表角色「任何仁」，成功爆紅。有沒有想過危急之時，即使未學過急救，你也可成為「任何仁」？ 於去年搬屋期間面，陳太的丈夫突然心臟病發。她立即致電999，之後跟隨電話另一方的消防控制中心人員指示，從來未學過急救的她為丈夫施行心肺復甦（CPR），成功提高他的存活率，陳太成為真正的「任何仁」，丈夫也走出鬼門關。

消防處去年底推出宣傳角色「任何仁」，以推廣為他人急救，成功在網上引起話題。（資料圖片）

夫突暈倒 呼吸及心跳停止 開始發黑

去年11月初，陳生與陳太正值新屋入伙，一晚在搬運家俬時，陳生突然失去知覺倒地。陳太仍深深記得他當時何等危急，「成個人冇晒呼吸同心跳，個人開始發黑。」她於是即致電999叫救護車，在等待車到場的8分鐘內，電話的另一旁仍接通至消防處的控制中心，當時值日的消防隊目（控制）葉少權便根據調派後指引，為陳太提供適切的救援指示。

陳太從無學過急救，當日看見丈夫危急，毫不猶豫按指示為丈夫施行心肺復甦，直至救護車到場。（林若勤攝）

先將患者平放地上，兩隻手放患者胸嘅中間位置，以每秒兩下嘅速度，同埋5厘米嘅深度向下按壓。 消防隊目（控制）葉少權指示陳太

陳太按照指示為丈夫進行心肺復甦，而葉少權亦在電話的另一旁為陳太「打數」，避免陳太按壓的速度過快或過慢。（林若勤攝）

消防隊目指示做心肺復甦 陳太亳不猶豫跟隨

消防隊目（控制）葉少權憶述，當晚值班接到陳太電話，她冷靜地稱丈夫因心臟病需要立刻派送救護車。葉於是按指引發問，包括其地址、以及陳先生當時的身體狀況及表徵等。得悉陳先生沒有呼吸和失去反應後，他便根據指引安排，教導陳太為丈夫進行心肺復甦。

陳太雖然從來沒上過急救課堂，惟她明白心臟病患者每延後一分鐘治療，將大大減低存活率。陳太毫不猶豫選擇盡己所能救夫，按指為夫施行心肺復甦，直至救護人員抵達。

葉少權當時這樣指導陳太：「先將患者平放地上，兩隻手放患者胸嘅中間位置，以每秒兩下嘅速度，同埋5厘米嘅深度向下按壓。」陳太按照指示為丈夫進行心肺復甦，而葉少權亦在電話的另一旁為陳太「打數」，避免陳太按壓的速度過快或過慢。

葉少權憶述接到陳太來電，得悉其夫情況極差，遂教導陳太為夫進行心肺復甦。（林若勤攝）

透過電話為陳太打氣及減壓

除了給予正確的急救指示外，於控制中心的葉少權亦擔起另一重要角色－－為陳太打氣。他明白獨自為丈夫急救的陳太，心情再冷靜都會有一絲的擔憂，於是他便持續更新救護車的位置，並提醒陳太預先開大門，以便盡快讓救護人員入內「接力」。期間他亦不斷鼓勵陳太「繼續搓，唔好放棄啊，而家得你一個可以救到佢咋」，同時又澄清陳太在進行心肺復甦時有任何的問題。最終救護車於8分鐘後到達，將陳生送院搶救。

有做（心肺復甦）一定好過冇做！ 陳太

陳太（左）慶幸自己有成為「任何仁」為丈夫施行急救，又感激消防隊目（控制）葉少權（右）在電話的另一端為她提供指示。（林若勤攝）

陳太：醫護指如無心肺復甦 夫或已不存在

為患者心肺復甦需要一定的體力，陳太指縱然自己的體力不足，又或只做對四成的動作，但她強調「有做一定好過冇做」。陳生經搶救後入住深切治療部10日時間，期間醫護人員曾向陳太表示，若陳生於病發失去知覺時，未有其進行心肺復甦，讓他恢復血液循環和氧氣供應，陳生很有可能已撒手人寰。

陳先生蘇醒一刻，向陳太表示「辛苦晒你同屋企人啦」。陳太慶幸成為「任何仁」，為丈夫施行急救，又感激消防隊目（控制）葉少權在電話的另一端為她提供指示，直言「他喺好關鍵嘅存在」，有份救活自己的丈夫。

消防處藉「任何仁」推廣急救，強調不論男女都可以救人。（資料圖片）

將報讀急救課程 盼成「任何仁」再救人

如此深刻的經歷，陳太坦言「體會好深」，從前只聽聞過何為「任何仁」，幸好消防處提供適切指示，想不到自己亦會有機會成為「任何仁」，更需要為丈夫急救。她認為該項服務極其重要，若沒有任何指引提供，她就只會眼白白看着丈夫的情況惡化。陳太未來更會報讀急救課程，希望未雨綢繆，再發生同類事件都可以為身邊有需要的人或親友進行急救，減低死亡風險。

葉少權指每日大概接聽70至80個求助電話，當中每兩日就有一宗求助個案需要進行心肺復甦。（林若勤攝）

每兩日就有一宗求助需心肺復甦

能成功協助求助人救活人，葉少權坦言：「喺一種鼓舞，可以推動我繼續去畀指引下一個求助人。」每日大概接聽70至80個求助電話，平均每兩日，就有一宗求助需要進行心肺復甦；他透露並非人都如陳太般冷靜，理解市民在遇到突發事故都會感到緊張，但通話期間都會嘗試詢問有關患者的情況，有需要進行心肺復甦的話，會教導求助人在自己安全的情況下，根據指示為患者施行心肺復甦。

在眾多個案中，並非所有個案都需要施行心肺復甦，有時候求助人或需要較簡單的指示，如怎樣止血和如何安放患者等。當求助人的心情能夠放鬆，並按指示為患者進行適切的救援，葉少權說：「當刻確實會有一種滿足感同熱誠，畀自己繼續工作落去。」