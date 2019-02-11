消防處新調派指引　已處理逾13.3萬個案　繼續推廣「任何仁」

消防處去年共處理超過74.8萬宗緊急救護服務召喚，於去年10月4日推出的逾30種「調派後指引」。截至去年年底，消防處亦為超過13.3萬宗緊急救護服務召喚提供調派後指引，佔同期的緊急救護服務召喚總數的83.8%，其中傷者的情況以腹瀉、暈眩等一般疾病為主，達4.7萬人。

截至去年年底，消防處為超過13.3萬宗緊急救護服務召喚提供調派後指引，佔同期的緊急救護服務召喚總數的83.8%。（林若勤攝）

消防處在去年共處理748,777宗緊急救護服務召喚；而新的調派後指引電腦系統在去年10月開始全面運作，協助通訊中心操作員於調派救護車後，就傷病者身體創傷、不省人事、心搏停止等 32 種傷病情況，即時向召喚者提供全面和適切的調派後指引。

截至去年12月31日，消防處就超過133,600宗緊急救護服務召喚提供調派後指引，佔同期緊急救護服務召喚總數的83.8%。消防處指在獲提供調派後指引的個案中，五種最常見的傷病者情況分別為內科病人，包括腹瀉、暈眩等一般疾病、高處墮下或跌倒」、呼吸問題、「胸痛或胸部不適，以及出血或傷口出血。上述召喚個案佔獲提供調派後指引的緊急救護服務召喚個案總數70.8%。

至於餘下獲提供調派後指引的個案之中，有大約2000宗的傷病者為處於可能有生命危險的情況，包括心跳或呼吸驟停或死亡」、哽塞，以及妊娠、分娩或流產。消防處透露，緊急救護服務召喚者當中，逾80%求助者願意接受調派後指引服務；惟有個案的召喚者可能沒有信心依照指引協助傷病者，令召喚者感到驚恐。

緊急救護服務召喚者當中，逾80%求助者願意接受調派後指引服務。（資料圖片）

消防處指未來將不時檢討人手需求，以維持通訊中心的運作效率；質素改善組亦會繼續每日進行隨機抽查，審核通訊中心處理召喚的情況，確保調派後指引準確傳遞並符合發問指引。另外，消防處會加強宣傳力度，向市民推介新調派指引的服務。