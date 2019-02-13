【禁電子煙加熱煙】食衞局提交禁煙法案　售賣、攜入境可囚6個月

政府去年宣布將全面禁止電子煙，並計劃在本立法年度提出法例修訂建議。食物及衞生局及衞生署今天（13日）提交《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》文件至立法會，內容包括建議禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙進口香港。未來旅客不可攜帶電子煙進入香港。一旦違例，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。 食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢坦言，法例實施後首3個月，執法會較寬鬆，入境旅客如被搜獲電子煙，又或合作交出「不掙扎」，當局「不會特別追究」。

政府簡介修訂草案內容，左起：衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生、食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢、香港海關助理關長（情報及調查）黎流栢。 (梁鵬威攝)

草案倡禁電子煙進口 旅客不可攜帶入境

食物及衞生局及衞生署提交立法會《2019年吸煙（公眾衞生）（修訂）條例草案》，建議禁止將另類吸煙產品，包括電子煙、加熱非燃燒煙草產品及草本煙進口香港，禁止範圍包括當作包裹或貨物運入、由旅客攜帶入境；但過境物品、航空轉運貨物，以及過境人士均可獲豁免。另外，草案建議禁止製造、售賣、分發和宣傳另類吸煙產品，以及禁止為製造、售賣或上述分發的目的而管有另類吸煙產品。如經循簡易程序定罪，可判處第5 級罰款和監禁6個月。

食物及衞生局提交予立法會文件

食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢、衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生、香港海關助理關長（情報及調查）黎流栢今天中午交代有關修例建議。

如每人帶一支進來轉手 容易造成黑市問題

香港街頭不乏電子煙、加熱煙的煙民，自外國購買產品回港自用是否容許？食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢表示，條例草案限制旅客帶另類吸煙產品入境，即使旅客聲稱屬於自用，亦不可容許。她解釋，如接受煙民「自用」的說法，容易造成法例漏洞，「電子煙可以放很久，不是食物，沒有限期，如每人帶一支進來，可以轉手，容易造成黑市問題。」

食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢又指出，草案限制旅客帶另類吸煙產品入境，即使旅客聲稱屬於自用，亦不可容許。 (梁鵬威攝)

至於管有另類吸煙產品的問題，阮慧賢指出，不是所有管有另類吸煙產品的行為都屬違法，而是為製造、售賣或分發而管有另類吸煙產品之下，才屬違法。

阮慧賢續說，草案建議禁止分發和宣傳另類吸煙產品，包括以換取憑證或作為任何活動或比賽的獎品，針對的主要是商業性質的分發，「不是我（市民）送畀你都唔畀。」至於禁止煙草廣告方面，她指與現時法例完全一樣，不過「反吸煙廣告、行內宣傳是容許。」

港府擬立法禁售所有電子煙、加熱煙等另類吸煙產品。（資料圖片）

不抗辯、不掙扎，只有一兩支 會寬鬆處理

當法例生效後，阮慧賢透露會參考新加坡做法，在口岸會設有一個收集另類吸煙產品的箱，港府未來傾向採取此做法，如旅客屆時願意把產品放入箱內，就不屬犯法。另外，政府設3個月的寬鬆處理期，如旅客在被海關檢查時，才發現其有相關產品，而他態度合作，就會寬鬆處理，「例如不會抗辯、掙扎，願意放棄產品，其數量只有一、兩支，就會寬鬆處理。寬限期初步相信是法例生效後3個月。」

食物及衞生局副秘書長（衞生）阮慧賢指，有研究指，青年吸電子煙後會增加吸食傳統煙機會。 (資料圖片)

被問到規管電子煙會否鼓勵市民改吸傳統煙，她指政府憂慮的主要是青少年，「他們對傳統煙不感興趣，但因電子煙包裝靚、吸引而食，亦有研究指，青年吸電子煙後會增加吸食傳統煙機會。我們並非想人不食新(電子煙)而食舊(傳統煙)，而是擔心有人食舊(才禁電子煙)。」

傳統煙可售賣給成年人，而另類吸煙產品則全面禁止，被問到會否被質疑做法不公，阮慧賢回應稱，傳統煙在本港落地生根後，大眾才了解其對健康的危害，現時難以要求煙民不可吸食傳統香煙，她形容「做法不實際」。她又指出，這些另類吸煙產品可註冊作藥劑產品出售，並補充稱本港以往已禁止無煙煙草產品，即已有全面禁止煙草產品的先例。

至於水煙是否受修例規管，她說水煙已存在本港多年，「如放入(今次規管)之中，可能會擾亂。」煙草產品日新月異，她指是次受規管的產品已在草案附表列明，「定得較概括，如果製造商改了少少(成分)也可涵蓋，未來有需要時會改附表。」

衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生表示，政府擔心電子煙會減少市民戒煙誘因，令吸煙行為正常化，所以決定遏止引入。 (梁鵬威攝)

衞生署控煙酒辦公室主管封螢醫生表示，電子煙及加熱煙等含有有害物質，如電子煙含甲醛，可以致癌，尼古丁的成分就會令血管收窄，增加患心血管疾病機會。而加熱煙在加熱後，有害物質與傳統香煙含量相若，包括尼古丁及焦油，啟動加熱煙時亦會釋放出二手煙，對周邊人士造成影響。

對於有人指吸食電子煙可有助戒除傳統煙，管封螢強調電子煙有助戒煙的證據並不太確定，而沒有吸電子煙的人士，其戒煙成功率較吸電子煙者為高。她續指，現時市民在公眾場所吸煙行為已有所減少，吸煙率亦下降，政府擔心電子煙會減少市民戒煙誘因，令吸煙行為正常化，所以決定遏止引入。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

陳肇始：保障公眾健康是政府首要考慮

食物及衞生局局長陳肇始則發表網誌表示，預期今日出爐的條例草案會引起社會大眾的廣泛討論，一些煙草商、販商和吸食另類吸煙產品的市民亦可能會有不同意見。

她強調，「無論如何，保障公眾健康應該是政府的首要考慮，我作為食物及衞生局局長亦責無旁貸。」她又重申，必須確保政府多年來控煙工作的成果不致毀於一旦，也必須對新的吸煙產品所帶來的害處防範於未然，尤其是對年青人和下一代所帶來的影響。