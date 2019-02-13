【禁電子煙】誤解新興煙草是戒煙神器　NGO稱戒煙求助者年僅22歲

政府將全面禁止電子煙，食物及衞生局下周三（20日）將向立法會提交草案首讀辯論，建議禁止將另類吸煙產品，即電子煙、加熱煙等進口香港，旅客日後不可攜帶電子煙進入本港。 東華三院戒煙綜合服務中心督導主任陳靜嫻表示，吸食新型煙草產品而需要戒煙服務的人數約佔整體戒煙人士的5%，以年輕煙民為主，去年最年輕的電子煙求助者只有22歲，普遍以為電子煙是健康的「戒煙神器」。她希望政府當局除了禁止電子煙，也可增加資源至免費戒煙服務、擴大禁煙區範圍等，增加煙民戒煙的決心。

當局建議禁止將另類吸煙產品，包括電子煙、加熱非燃燒煙草產品及草本煙進口香港。（資料圖片）

電子煙不含傳統捲煙煙草，所使用的「煙彈」為含有尼古丁的液體，且可備有不同口味，成為煙民新竉。標榜氣味少、聲稱煙害減九成的加熱煙，亦是煙民熱棒之選。根據《主題性住戶統計調查報告書》，2017年習慣每日使用電子煙的人數為5,700人，佔習慣每日吸食煙草產品人士近1%。

22歲電子煙民需求戒煙服務

東華三院戒煙綜合服務中心在2018年4月至12月，有133人因吸食新型煙草產品後尋求戒煙服務，佔整體求助人數的5%，當中25至45歲求助者佔超過一半，最年輕只有22歲。中心督導主任陳靜嫻解釋，電子煙、加熱煙產品近兩年才興起，不少煙民以為這些產品有助戒煙及較健康，不少煙商更標榜電子煙「味道不如傳統煙濃、煙霧較少」，但後來發現吸煙習慣仍然存在，加上政府加強宣傳電子煙含有害物質，二手煙、三手煙釋放出的微粒子也會影響身邊的人健康，才尋求有效求助。

東華三院戒煙綜合服務中心督導主任陳靜嫻強調，電子煙、加熱煙產品並非有效而健康的戒煙產品。（資料圖片 / 余俊亮攝）

電子煙非更健康

電子煙和加熱煙較傳統煙草「健康」？根據食物及衞生局及衞生署今日提交《2019 年吸煙(公眾衞生) (修訂)條例草案》文件，指出電子煙大多含有丙二醇（屬已知刺激物），人體吸入刺激物後會引發呼吸系統疾病，例如哮喘及其他肺部炎症；吸用含有尼古丁的電子煙會令人上癮，並增加患心血管疾病的風險。另外，有研究發現，經常吸用電子煙的成年人從電子煙裝置吸入的尼古丁量，相當於經可燃煙草捲煙吸入的尼古丁量。

陳靜嫻強調，電子煙、加熱煙產品並非有效的戒煙產品，皆因戒煙產品會有清晰的用法、用量及次數，部分電子煙更有尼古丁成分，有尼古丁成癮的煙民或會重新吸食傳統煙，或增加吸食電子煙的次數。

陳靜嫻希望，政府可以多管齊下鼓勵煙民戒煙，包括增加煙草稅、打擊私煙、宣傳教育及免費戒煙服務，例如東華三院戒煙綜合服務中心已設有流動戒煙車停駐在各區人流繁多的位置，每星期有2至3日即場向戒煙者提供簡單評估，以及提供一星期免費戒煙藥物及戒煙跟進服務，期望來年可把有關服務增加每星期4至5日。在戒煙方面，陳靜嫻認為煙民可善用社區免費而專業的戒煙方法，也需要家人支持、以及政府增加禁煙區，例如戶外地方全面禁煙，相信有助增加戒煙的誘因。