手機離奇「轉台」揭香港寬頻推銷員疑騙轉約　苦主入稟索償1.2萬

電訊供應商不良推銷事件時有發生，有市民原定在街頭光顧香港寬頻家居WIFI網絡服務，但當時卻在無被告知情況下，簽訂手機流動通訊服務合約。事隔三個月後電話服務突然中斷，輾轉才發現電話服務供應商被轉至香港寬頻。 事主今日到西九龍裁判法院入稟小額錢債審裁處，向香港寬頻索償12,488元以彌補金錢及精神損失。他直斥公司包庇前線員工行為，「係咪只為開張單做生意就不擇手段？」

簽新家居網絡服務 ３個月後手機亦離奇提早「轉台」

職業司機王先生去年九月初在土瓜灣馬頭涌北帝街，光顧香港寬頻街頭檔位，當時向推銷員表明只需要家居WIFI網絡服務，並即場簽訂多份合約。但事隔三個月後，手機流動通訊服務突然中斷，他向供應商CSL查詢，只獲告知已提早「轉台」，被對方指違約，要求索取近3,000元；其後，更要由支付每月128元的月費服務，轉為每月216元的月費，才可以成功轉回CSL。

王先生指，CSL當時未有提供轉台電訊供應商的名稱，需要自己親自在街頭逐戶查詢，其後在太太協助上網搜尋，才知悉轉台至香港寬頻。期間有約一星期時間未有通訊服務，需要使用臨時SIM卡。

輾轉得知手機同被轉至香港寬頻

他其後向香港寬頻查詢，才驚覺當時在街頭額外簽訂轉台至其公司月費96元的手機流動通訊服務。他直斥，當時推銷員未有告知簽訂的合約內容，亦未有提供轉台的新SIM卡，質疑對方有意詐騙。

王先生表示，曾向香港寬頻查詢，對方聲稱員工行為與公司無關，但同意取消手機通訊服務。王先生批，公司包庇前線員工行為，「係咪只為開張單做生意就不擇手段？」

他曾報警，亦向海關、消委會及通訊事務管理局投訴，但部份未有受理或只能繼續跟進。故他今日在九龍城區議員楊振宇陪同下，到西九龍裁判法院入稟小額錢債審裁處，向香港寬頻索償12,488元以彌補金錢及精神損失。他又要求香港寬頻取消家居WIFI合約，和開除涉事員工。他直言：「只賠一蚊都可以，但香港寬頻要承擔責任！」