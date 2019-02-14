【消委會】港女付2萬配對交友無人肯見　被游說付2.5萬影靚相再試

今日是2月14日情人節，戀人雙雙對對，不少單身男女渴望求偶「脫獨」，有人會透過配對交友或找約會中介協助「出擊」。消委會在今日出版的《選擇》月刊中公布，去年共收到64宗交友配對服務投訴，較五年前增加近兩倍，主要涉及服務質素。 有女事主付2萬元入會光顧配對服務覓對象，惜一直未獲男士應允見面，她向涉事公司「詐型」後，對方反指事主的相片不夠吸引，游說她加購專業攝影套餐，索價2.5萬元，以提高她獲得會面機會，她最後拒絕；另有求偶女士向聲稱有17萬名會員的交友公司購買配對服務，同樣都是神女有心、襄王無夢情況，眼見推薦給她的男士更愈來愈少，查問之下，才知當中本港會員只有3,000人，而且只有四成是男士，遂要求退款，但不果。

不少男女選擇參加坊間交友配對服務，盼脫離單身大軍。(資料圖片)

消委會在《選擇》月刊披露交友配對服務投訴個案，指不少消費者反映服務名過於實，成效與預期落差大。

個案一：付2萬年費 求與心儀男士會面一一落空

其中一位事主楊女士，於A公司接受服務後不歡而散。消委會職員與楊會面了解詳情，她指A公司職員先於平板電腦展示多名高級男會員相片，隨即向她推銷索價約2萬元的高級會籍，為期一年，保證每星期可約見高級男會員數次，倘即時參加，更額外贈送半年會籍。楊女士聞言心動，遂「碌卡」付款。

A公司其後陸續提供多名男士資料，楊女士聲稱每次均回覆接受約見，惟事與願違，最終均未能成功約會。楊女士向A公司表達不滿，獲職員回覆稱，原因可能是其相片不夠吸引，於是游說她購買公司的專業攝影套餐，定價2.5萬元，會代為揀選3張漂亮照片以作配對。不過楊女士不想再花費，斷言拒絕，亦要取消會籍及退回部分費用，惟對方一直無回音，遂向消委會作出投訴。

個案二：聲稱有17萬會員水分重 香港會員不足2%

另一位事主則指服務「貨不對辦」。王小姐於去年6月加入B公司成為會員，繳付2,899元。顧問介紹服務時表示，會按她的資料及擇偶條件進行配對，可看到男會員的相片、年齡、職業及興趣等介紹，每天提供最多五人資料。

王小姐指在首個月，B公司確有兌現承諾，每天提供五位附有相片的男會員資料，她大部分接受約見，可惜都未能成功會面。惟第二個月起，B公司推薦的男會員數量驟減，亦不附照片，更非其屬意類型，質疑B公司沒有認真地按其要求進行配對，也懷疑其宣稱「擁17萬名優質單身會員」失實。

B公司職員遂向她解釋，網站所指的17萬名會員數字，是涵蓋過往10年多及包括東南亞會員總數；現時香港會員只約有3,000人，即比率不足2%，更是男少女多，男士只佔四成、約1,200名。職員又指，她買的是基本會籍，故看不到選擇隱藏相片的高級會籍男會員的相片。

王小姐認為B公司有誤導，遂向消委會投訴，要求B公司按比例退回未使用的服務費用。B公司回覆聲稱現時近6成會員有提供相片，而且一直有向王小姐提供為數不少的男會員資料，故此不同意退款。經過數度調停後，B公司同意提供一些解決方案，讓王小姐繼續享用服務。

認識異性由現實走到網絡世界，配對服務應運而生，但這類公司良莠不齊。（GettyImages）

個案三：獨男付6000元升級服務 獲配對年過50歲女士

投訴個案中亦有男士。張先生原先以信用卡支付888元3個月試用費，購買C公司的情侶配對服務。職員在配對諮詢時指出，他所付的費用只是基本網上會員收費，獲推薦對象人數有限，他未必能與合適的女會員單對單會面交流，游說他升級會籍，最終他抵受不住游說，付6,000元升級。

張先生接着透過手機程式，收到多名女會員的資料，可是大部分年過50歲，部分更是曾經離婚及育有子女，完全不符其擇偶條件。C公司更擅自於3個月後，再扣取888元，代其續辦網上會籍。他不滿試用服務隱含自動續會條款，要求C公司退回餘下半年的會費及多扣的888元，交涉不果後遂求助消委會。經該會調停，C公司同意取消所有配對服務，扣減部分費用後，退回餘款予張先生。

消委會：勿對配對服務抱過高期望

消委會指，本港男女遲婚及單身的情況愈見普遍，不少公司看準交友配對服務商機，標榜由專業顧問按消費者擇偶條件的配對服務應運而生。該會認為，交友配對公司只能保證提供配對的對象人數，能否會面及交往，多數視乎配對雙方意願，成功機會乃未知之數，所以消費者不宜側重或單靠此類平台結識異性，應積極參加其他社交活動，擴闊生活圈子，亦應保持客觀理性，不宜盡信服務聲稱的「成功率」及抱有過高期望。



消委會提醒消費者切忌因急於尋找伴侶而疏於防範， 對交友網站人士身份及資料要提高警惕，免誤墮陷阱。