【消委會】日費計劃自動過期　港女深圳手機漫遊三分鐘被收$1400

在外遊期間，如何才能以「最抵」價格享用上網服務，一直困擾不少人，一時不慎隨時招致「天價賬單」。 有電訊用戶早前到深圳，以為兩年前已申請的漫遊日費計劃，費用有限，於是無關手機。怎料一過境連上內地網絡，就收到驚嚇收費短訊，僅三分鐘，漫遊費就要付1,400元；其後再收另一短訊，通知漫遊費已升到4,500元。 別以為在本港就可安心，有市民到八仙嶺行山，其後發現被收取200多元數據漫遊費。電訊商最後豁免有關收費，但提醒該「山系」市民在港也要全面暫停漫遊功能。

同樣是漫遊日費，各營辦商對「一日」也可以有至少4種定義。（資料圖片）

有部分人則會選擇定額收費數據漫遊計劃，因購買容易，使用也方便。消費者委員會在最新一期《選擇》月刊中，提到類似的漫遊服務，不同計劃的收費極為參差，日費相差可以多達9倍。而且不同計劃在釐定收費時，對「一日」的定義均不盡相同，令消費者無所適從。有消費者即使選購定額收費數據漫遊計劃，但仍收到高額的賬單。

不同計劃日費相差9倍

消委會分別向「3香港」、「自由鳥」、「中國移動」、「csl./1O1O」、「香港寬頻」、「SmarTone」及「新移動通訊」七間服務供應商，查詢合共79個定額收費數據漫遊服務計劃詳情。當中28個計劃按使用日數定額收費，30個屬預先購買或申請指定日數的計劃；餘下21個為需簽約12至36個月的月費計劃。

結果發現，即使屬同類日費漫遊計劃，收費差異也相當大。消委會舉例指，適用於内地的日費計劃，收費介乎$20至$198，相差近9倍，其中「自由鳥」僅收$20即可使用300MB數據（其後限速128kbps）。

同樣無限數據 日費可以是$198 也可以是$48

另有兩個分別來自「csl./1010」及「新移動通訊」、日費$198的計劃，雖然提供無限數據，不過「中國移動」一個只須$48日費的計劃，同樣提供無限數據，收費僅是前兩者的四分之一，而且同日往返內地及澳門不另收費。

另外，7個適用於歐洲漫遊數據日費的計劃收費介乎$60至$198，相差也達2.3倍。在5個收取最高價格（$198）的計劃中，僅1個可於同日往返歐洲各國只收取一次費用，有3個每次過境都會按「新一日」收取費用。

在外地使用數據漫遊上網，隨時危機四伏。（資料圖片）

「一日」也有4種定義

此外，消委會發現各計劃對於「一日」至少有4種不同定義。服務一般都由開始使用服務起計算，直至當日23:59為一日。可是有的計劃會按當地時間計算；有的按當地首都時間計算，如消費者外遊加拿大溫哥華，日費卻以渥太華時間計算；有的會按香港時間計算。

消委會形容上述3種做法都很混亂，徒然增加消費者計算日費計劃的難度，認為部分計劃會由使用起計的24小時定為一日，做法相對簡單易明，較値得採用。

即使選購漫遊服務也可能「跳網」 照樣中伏

至於「人見人怕」的漫遊天價賬單，消委會提出幾種可能的原因。例如有部分消費者即使已選購漫遊服務，外遊時手機網絡也有機會自動「跳網」至其他訊號較強的非指定網絡，導致「中伏」；另外由於本地部分郊遊路線接近內地邊境，流動裝置或自動連接內地邊境的網絡，導致使用者被收取漫遊服務收費。

有投訴個案事主則指出，本身外遊2個月，但被營辦商安排購買34個月的漫遊計劃。由於事主無法提供交易截圖或相關錄音作為證據，營辦商則堅稱已向事主說明清楚細則，拒絕取消合約。事主向消委會求助後，仍無法處理，要用其他途徑。

消委會建議，市民外遊時應將手機設定為「手動」選擇網絡，若毋須使用漫遊服務，應將手機轉至「飛行模式」並關閉流動數據及漫遊服務功能，非外遊時也應長期關閉數據漫遊功能。另由於現時登入購買漫遊服務十分方便，只需一兩個步驟就可完成，消費者購買前更應仔細閱讀條款，並保留相關交易截圖保障自己。

今期《選擇》月刊披露兩宗投訴。

其中李小姐兩年前申請了B營辦商的日費計劃，她早前到訪深圳，以為以日費計劃漫遊，但不到兩分鐘就收到營辦商發出600元數據漫遊費短訊提示，再過1分鐘又收到提示收費已達1,400元，以及暫停其數據漫遊功能。但及後李小姐再收到兩個短訊，一個提示她申請日費計劃，另一個提示數據漫遊費已逾4,500元。

營辦商要挾續約才減收一半 事主憤向消委會投訴

李小姐回港後作出投訴，B營辦商表示當年日費計劃的申請設有時效，並已過期，如她為本地月費計劃續約，營辦商願意減收一半爭議的數據漫遊費。李小姐無法證明當時的日費計劃設有時效，又不滿營辦商暫停其數據漫遊功能後仍繼續收取費用，以及要挾續約，遂向消委會求助，經多番調停，李小姐仍需支付三成有關數據漫遊費用，但毋須繼續履行餘下本地月費計劃。

八仙嶺行山後被收200多元數據漫遊費

另一個案張先生早前收到C營辦商發出的月費帳單，發現被收取200多元數據漫遊費。他翻查資料，確定使用數據漫遊當日並無離境，只是曾到八仙嶺行山，認為營辦商收費無理，遂向該會尋求協助。經調停後，營辦商同意豁免是次數據漫遊費用，另建議張先生全面暫停漫遊功能，以免日後產生同類收費爭議。