懲教署去年全面調查81宗投訴　5宗成立

懲教署今日（14日）舉行周年記者會，署長胡英明表示懲教署重視在囚及更生人士的投訴，指在囚人士可以循不同渠道，向署方作出投訴。助理署長（服務質素）楊俊偉亦在會上表示，去年懲教署投訴委員會共為81宗投訴個案進行全面調查，2宗投訴證明屬實，3宗投訴為未經舉報，但證明屬實。

(梁鵬威攝)

懲教署去年共發生8宗集體違紀事件，較前年增加3宗，涉及的在囚人人次達181次，當中牽涉打鬥、煽動他人參與集體行動，例如拒絕進食或集體投訴等事件。其中於去年11月21日，更有66名收納於荔枝角收押所的在囚人士集體作出投訴。

胡英明指，在囚人士對在院所得到的待遇，或就個人權益等感到不滿，可向院所任何職員、懲教署投訴調查組、立法會議員或區議員等，提出投訴。他強調，任何涉及投訴，並寄送至上述單位的信件，基於私隱理由，署方並無權，亦不會打開信件作出審核，以將干預程度減至最低。

(梁鵬威攝)

助理署長（服務質素）楊俊偉亦在會上表示，去年懲教署投訴委員會共為81宗投訴個案進行全面調查，僅2宗投訴證明屬實、3宗投訴為未經舉報但證明屬實，以及1宗為無法完全證明屬實。

署長胡英明補充，投訴調查組會盡力在18星期內完成投訴的調查工作，待懲教署投訴委員會通過調查結果，投訴人將會獲書面通知有關結果。若投訴人如對調查結果感到不滿，可以書面向懲教署投訴上訴委員會申請上訴。

胡英明：無證據顯示「買更」

此外，早前有報道指有懲教人員私下「買更」，胡英明表示內部調查顯示，暫無證據確認曾發生有關事件，而部分懲教院所已試行電子化管理系統，改善編更安排。胡英明又指，去年塘福懲教所有拍攝到囚犯面容的閉路電視片段流出，懷疑事件涉及盗取及非法播放，報警處理，正審視署方專責小組提交的建議。