【懲教年結】「智慧監獄」曝光　智慧手帶、新CCTV系統防自殺

懲教署今日（14日）公開早前聯同機電工程署設計的「智慧監獄」最新器材，包括在囚倉安裝具有「影像分析及監察系統」的閉路電視(CCTV)、為部分在囚人士配帶具「維生指標監察系統」和「移動及位置監察系統」的智慧手帶等；並展示緝毒機械臂系統可即時分析在囚人士是否運毒入監倉內，四項新設備成本超過400萬元。

懲教署今日（14日）公開「智慧監獄」的最新器材，包括新CCTV系統防囚犯自殘。(梁鵬威攝)

懲教署署長胡英明在周年記者會上表示，「智慧監獄」系統現正在個別院所的指定範圍作試點。其中於壁屋監獄四個囚倉內安裝共46個具「影像分析及監察系統」的閉路電視，以監察在囚人士異常和違反紀律行為。

24小時監察在囚人士活動 會將私處「打格」

助理署長（服務質素）楊俊偉補充，懲教署人員現時每晚，每15至20分鐘會在囚倉內進行巡邏，惟有在囚人士仍有機會趁巡邏空檔進行自殘或自殺等行為。新的閉路電視能24小時監察在囚人士在囚倉內的活動，系統又能同時偵測在囚人士發生如上吊自殺、撞牆、互相打鬥、非法攀爬、遮蔽鏡頭，以及身體異常的行為；當系統發現異常狀況，便會響起警號，通知懲教署人員處理。

閉路電視監察範圍包括囚倉內的廁所位置，惟系統會自動將在囚人士的私處位置「打格」，系統亦經過特別設計，「打格」位置並不能還原或「除格」，而閉路電視片段一般會保留31天，以保障在囚人士的私隱。

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機械臂代指「攪屎棍」

作為智慧監獄系統的一環，懲教署亦於去年與機電工程署合作，委托香港科學園一間公司，研發緝毒機械臂系統，代替前線職員以人手方式檢查糞便的厭惡性工作。現時若懲教署人員懷疑新收納的在囚人士體內藏毒，署方人員須用木棒，並以人手檢查其糞便，確保沒有毒品流入院所，屬一項厭惡性工作。

楊俊偉指，日後職員會要求在囚人士，在特製的便盤排便，然後把便盤放入機械被臂系統處理。系統會自動偵測糞便位置，並用清水沖射糞便使其分解，藏於糞便中的毒品便會殘留在便盤的分隔槽內，職員會即時檢取毒品，並按既定機制處理證物。系統預計於今年第二季在荔枝角收押所試行。

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楊俊偉表示，其中於羅湖懲教所醫院內，現已為有特別醫療觀察給護理需要的在囚人士配帶智慧手帶，該手帶一經帶上，在囚人士並不能擅自除下。

智慧手帶戴上後不能除下 可監測心率

手帶不但具備防水功能，更具有記錄在囚人士的心跳率的「維生指標監察系統」，系統會將心跳率傳至控制室，當在囚人士的心跳率數據有異常，懲教署人員便可因應情況，即時進行監測及救援。「維生指標監察系統」的技術將推展至赤柱監獄醫院，以及兩個囚倉、大欖女懲教所醫院和小欖精神病治療中心的病房，預計於2021年第四季完成。

智慧手帶的另一功能為包含「移動及位置監察系統」，懲教人員可以隨時監察配帶手帶的在囚人士，在院所指定地點內的移動位置。整個智慧手帶項目於今年第一季開始測試，懲教署會繼續與機電工程署研究，考慮將系統推展至其他懲教院所的可行性。