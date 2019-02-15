【消委會】會費逾千交友平台以免費招徠　收眼球顏色、身材等資料

男女單身、遲婚的現象愈來愈普遍，交友配對服務也愈來愈受歡迎。雖然大多交友網以「免費」使用作為招徠，但不少平台都提供會藉購買服務，收費可高達逾2300元一年，服務包括「發送秋波」；然而，交友平台並不保證可以抱得美人歸，而成為會員更要提供大量個人資料，包括聯絡方法、身高、興趣、身材、如何告白；不但眼球顏色，連頭髮色亦會被查問，分分鐘未交友先破財兼「損身」！ 消委會去年錄得64宗有關交友配對服務的投訴個案，當中29宗涉服務質素、12宗涉銷售手法、11宗涉價格爭拗、8宗涉更改或終止合約；消委會建議，消費者切忌因急於尋找伴侶而疏於防範，以致誤墮消費陷阱。

交友平台成行成市，不少城市都透過平台認識新伴侶。（Getty Images）

單身難受，想透過網上交友平台，尋找「友誼」？記者在網上尋找多個不同交友平台、軟件，發現幾乎所有的交友配對服務網頁、程式都設有高級會員制度，而每年費用由1000至逾4000港元不等；即使用家不購買會藉仍可使用服務，但互動次數、內容等卻與付款用家有差異。

每年會費逾千元 服務內容有差異

其中「菁英交友」則設每月352元，為期3個月的「快來試試」方案；每個月272元為期6個月的「最暢銷方案」；以及每個月192元為期12個月的「最佳方案」；若以不同方案換算為「續約」至每年費用，則分別為4224元、3264元以及2304元。

而各種會藉可「享受」的「成果」亦不同，如高級會員可有8種不同服務如「讀取所有訊息」、「瀏覽照片」、「無限量發送訊息」等；而普通會員只有3種。

「ECfriend」可「隱藏檔案相片」

「ECfriend」則設有一般會藉，以及「有特大展示區」的會藉，收費則介乎每月98元至488元12個月；提供4至17項服務，包括「會員配對」、「黑名單」、「主動發電郵」、「觀看誠信度」、「隱藏檔案相片」以及「成為封面會員」等。

至於「Lovestruck」網頁則未有公開詳細資料，填妥簡單個人資料後，即安排約予日期與「戀愛顧問」進行輔導。

會員可「以即時聊天器在線聊天」、「發送秋波」

而「HongKongCupid」白金會員12個月會費亦索價1000元，而黃金會員會費則為800元12個月；普通會員至白金會員可享權益介乎3至14款，如「以即時聊天器在線聊天」、「發送秋波」、「隱藏文檔讓您匿名瀏覽其他會員文檔」以及「聯絡所有會員」等。

交友網「match」則收取每月13.99美元至每月18.99美元的會費，亦標榜有些功能未包含在標準套餐。

+ 9 + 8 + 7

收集個人資訊有逾50條題目

然而，可用服務之前，各網站已透過註冊、登記帳號，向使用者收集大量個人資訊。除了慣常會收集的電郵地址、流動電話號碼、姓名等等，交友網址更會以「分析用戶」、「更準確地配對」為由，要求用戶提供工作行業、年收入、宗教等個人資料，更甚會向用戶收集性格特質、身高、眼球及頭髮顏色、髮型等等生理特徵。

記者曾經計算過交友平台詢問的問題，其中一個交友平台「菁英交友」的問題竟然高達52條，雖然只是選擇題，但若認真回答相信相對耗時。

+ 6 + 5 + 4

交友平台多以信用卡付款 部份會自動繳費

而大多數的交友平台都以信用卡作為首要的付款方式，讓使用者以訂閱的模式，每月繳交會藉享用服務。

然而即使用家購買的是一個月、半年或是一年會藉，部分平台設定了限期一到就將會繼續自動繳費，意指即使用家在原定使用限期後停用，仍有機會被多收會費。

消委會去年錄得64宗交友配對投訴

消委會在去年錄得64宗有關交友配對服務的投訴個案，當中29宗涉服務質素、12宗涉銷售手法、11宗涉價格爭拗、8宗涉更改或終止合約。消委會總幹事黃鳳嫺提醒，即使消費者希望姑且一試，需要小心查看服務使用條款。

不宜盡信服務聲稱成功率

消委會亦接獲投訴，有使用者認為配對服務名過於實，成效與落差大，消委會提醒若有意投放金錢於交友配對服務，包括一些聲稱能有助提高配對機會的服務，亦要保持客觀理性，不宜盡信服務聲稱的「成功率」及抱有過高的期望。又指消費者切忌因急於尋找伴侶而疏於防範，以致誤墜消費陷阱。