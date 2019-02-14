【交通津貼】兩大便利店推送10元現金券　利誘市民到旗下分店領取

政府於今年1月1日正式推出「免入息審查公共交通費用補貼計劃」，市民最多可獲每月上限300元交通費補貼，市民於本周六起（16日）可在港鐵站、輕鐵客務中心以及兩間指定便利店等超過1800個地點領取。 該兩大便利店趁機推出優惠，市民只要到旗下分店領取公共交通費用補貼，便能額外獲得10元現金券，領取期限為本月16日至27日。

兩大便利店分別推出領取公共交通補貼送取10元現金券優惠。(OK便利店、7-Eleven官方fb)

市民於周六（16日）起，便可領取上一個月交通支出補貼。其中可領取地點7-Eleven及OK便利店，兩大便利店為吸引市民到旗下分店領取交通補貼，日前推出10元現金券優惠。市民只需向收銀員表示，欲領取公共交通費用補貼，並拍八達通卡領取，便能獲取10元現金券。惟現金券以收據形式列印，並以2張5元現金券形式送出，且只限兌換優惠一次，優惠期限為2月16日至2月27日。

至於現金券使用方式，7-Eleven列明下一次購物滿15元（不包括購買香煙及其他服務項目）方可使用一張5元現金券，使用期限為2月16日至下月6日。而OK便利店則未有詳細列明使用條款，市民須於屆時領取後，參閱券上細則。

↓↓領取方法可按下圖了解↓↓

↓↓領取補貼地點↓↓：

-各個港鐵站和輕鐵客務中心

-指定渡輪碼頭及公共運輸交匯處 (可按下圖查閱)

-任何一間7-Eleven便利店、OK便利店和惠康超級市場

-八達通手機應用程式

-八達通服務站