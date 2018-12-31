【交通津貼】一文睇清涵蓋範圍　4大領取補貼方式　2月16日可領

2019年1月1日元旦起，公共交通費用補貼計劃正式推出，政府將補貼市民的公共交通開支，每月上限300元，最快可於明年2月16日領取第一次補貼。不過，計劃並非涵蓋所有公共交通工具，部分邨巴、紅色小巴的線路未獲認可。《香港01》整合補貼計劃的資料，方便市民取得資助。

市民明年2月中起，可於每月月中開始「嘟」八達通卡，領取最多300元補貼。（資料圖片／李澤彤攝）

毋須審查及申請 每月最多可獲300元補貼

市民每月公共交通開支如超出400元，政府就會為其超出的開支，提供25%的補貼，金額以每月300元為上限。換言之，如要領取全額300元資助，即每月公共交通開支達1,600元或以上。

計算資助額的例子如下：

全港將設有224部為計劃而設的補貼領取站，只需啪八達通卡便可領取到。（資料圖片／李澤彤攝）

2月16日可首次領取補貼

市民可於每月的16日起，領取上一個月交通支出的補貼，即最早可於2019年2月16日領取1月份的補貼。不過注意，領取每月補貼的限期為三個月，即最遲需在5月15日領取1月份的補貼。

4個方法領取補貼 全港設224個補貼領取站

全港將設有224部為計劃而設的補貼領取站，供市民拍八達通卡領取補貼。補設站設於每個港鐵站、輕鐵客務中心，以及指定渡輪碼頭。

市民亦可透過八達通手機應用程式「O! ePay」領取補貼，Android用戶需備有NFC的流動裝置；iPhone用戶方面，需設有已配對八達通流動讀寫器的手機方能使用。

此外，市民亦可於全港7-11便利店、OK便利店、惠康超級市場領取補貼，只需向店員表明來意即可。不過，百佳超級市場暫未涵蓋在內，政府之前解釋指，受商戶技術裝置及實施時間所限，未來會考慮逐步增設為補貼領取點。

最後，市民亦可於指定港鐵站及商場內的八達通服務站，拍卡領取補貼。

計劃並不涵蓋所有紅色小巴（資料圖片）

計劃涵蓋多種公共交通工具 但非所有紅色小巴

計劃涵蓋多種公共交通工具服務，包含港鐵所有列車服務、輕鐵、港鐵巴士；所有專營巴士路線、綠色專線小巴路線、電車服務、主要渡輪服務。紅色小巴、街渡、邨巴、員工巴士等，並不是涵蓋所有路線，只包括獲准參與計劃的線道，該等車船的八達通讀寫器上，會展示計劃的標誌。

計劃涵蓋的服務範圍如下：

+ 5 + 4 + 3

登記站全港一共有91部，設置於銷售港鐵都會票、屯門─南昌全日通、機場快線來回票及機場快綫團體票的港鐵站，以及由新渡輪及港九小輪（包括Islands Ferry Company Limited及城永有限公司）營運的渡輪碼頭內。（資料圖片／李澤彤攝）

部分車船票需經「指定車船票自助登記站」登記才獲回贈

市民如以現金或八達通以外的支付方式，購買指的車船票，須作相關證記，將費用與八達通記錄掛鉤，以獲得補貼金額，假如購買港鐵都會票、屯門南昌全日通、機場快線來回票、機場快線團體票、新渡輪假日票和來回票、港九小輪假日票和來回票等，便需於「指定車船票自助登記站」預先登記；如購買電車月票、大嶼通（一日乘車票）、城巴機場快線預售來回車票、龍運巴士團體票等，就需在購買時向職員出示八達通作登記。

全港一共有91部「指定車船票自助登記站」，設置於銷售相關車船的位置。

需登記才獲資助的車船票：