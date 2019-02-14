【港珠澳大橋騙案】技術員指模擬測試　可能被誤作是正常程序

港珠澳大橋的石屎磚壓力測試涉造假，12名土木工程拓展署外判商前職員否認指控案續審。早前認罪的技術員，今（14）於西九龍裁判法院以污點證人身分繼續作供，他曾於模擬測試中使用「壓磚」方法，有機會令同事誤以為是正常程序；他指檢測出現錯誤，可分為人為錯誤，或磚塊有問題，有時若不想磚塊被收回，就會人為改正，即以鐵磚及大力磚代替石屎磚，以做出合格結果。

12名被告皆是嘉科工程顧問有限公司的前職員，年齡介乎23至59歲，被指於2013年1月1日至2016年7月26日期間，串謀及聯同不知名人士，詐騙簽核合格報告的兩名土木工程拓展署首席技術員劉啟森和袁寶強。

同事或誤以為模擬測試是基本程序

嘉科前工地實驗室技術員吳啟堯繼續作供，他指有人曾以「模擬測試」教被告壓磚，有機會使部份人以為壓磚是基本程序，又指所有同事都是舊人教新人、一路做一路學。

錯誤有可能是磚本身有問題

吳指錯誤可分為一般人為錯誤，及磚本身出現問題，如發現磚出錯就要把其留在試驗所14天，以候送回磚公司檢查。吳指因不想磚塊被收回，就會人為改正，即以「鐵磚」或「大力磚」頂替一般石屎磚，做出合格結果。他又指正常報告的參考編號應是由小至大，編號愈大代表壓磚時間愈遲。

眾被告依次為8名前工地實驗室技術員余維德、李詠暉、薛家俊、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰、吳汶鴻、張嘉明，及4名前實驗室助理謝德禮、李志勤、陳志成、郭文輝。

案件編號：DCCC1031/2017