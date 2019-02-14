觀龍樓縱火死因研訊　消防員稱覺火警不尋常　兩母女燒至難辨性別

西環觀龍樓3年前的縱火案中4人慘死，死因庭今（13日）就4人之死展開第二天研訊，死者鄰居指火警前一兩個月曾聽到兩戶人口角，獨居的六旬死者用粗口罵人，又謂：「信唔信我殺你全家？」她又稱意外當日，有人大叫「仆街」，其後有玻璃碎聲及火警。消防員稱到步後覺火警非尋常家居火，事後在一單位找到兩具燒至難辨性別的屍體，後證實為25歲母親及3歲女童。

消防署理總隊目蔡永成稱到步即覺火警不尋常。（林樂兒攝）

+ 6 + 5 + 4

4名死者包括：男住客許偉忠（63歲）、住對面單位的黃志强（26歲）、其妻吳倩欣（25歲）、二人的女兒黃依琳（3歲），他們全部均居住於西環觀龍樓D座13樓，並在一場於2016年7月16日凌晨一時許發生的火警中過身，除黃志强墮樓外，另外3人均化為焦屍。

到步覺非一般的家居火警

消防署理總隊目蔡永成作供指，凌晨1時40分接報觀龍樓有火景，消防員5分鐘後到達，甫下車便見到黃氏單位窗戶噴火，並覺這非一般的家居火警。他形容單位門口火勢如火爐，木門已被燒毀。射水降溫期間，有人發現對面黃家對面，許偉忠的單位亦有火。

黃志強屍體亦有燒傷

蔡集中處理黃的單位，並在兩張床中間發現兩具一大一小的屍體，被燒焦至未能辨別男女。他走出該單位後，見到許的單位外亦有一具屍體。救護隊目潘慶林稱到場後保安及住戶告知有人跳樓，他在3樓平台發現一具燒傷的屍體，即黃志強。

鄰居鄧紫晴稱火警員曾聽到吵架聲及碎玻璃聲。（林樂兒攝）

火警前有人講粗話及打碎玻璃聲

住在黃氏一家隔壁的鄧紫晴供稱，案發當日，她在凌晨一時許聽到有人大叫「仆街」，隨後有玻璃碎聲及踏步聲，並有女聲叫救命。鄧聞到煙味，走到露台見黃氏單位有火。她揮動毛巾求救，其母報警時鄰戶傳來一下響聲，火勢繼而變大。鄧逃生時見到黃氏整個單位着火，而許的單位則閉上門，未有出煙。

曾聽兩戶人口角

鄧謂，案發時搬入觀龍樓已有兩年，她沒有見過許偉忠，但在此案前一兩個月的凌晨，曾聽到他疑似與黃志強吵架。鄧指，於某凌晨聽到兩戶口角，一把疑似是許的聲音用粗口罵人，又謂：「信唔信我殺你全家？」對方則道：「再嘈我就報警。」

黃志強胞弟則指，案發前一兩個月，兩兄弟工作繁忙，凌晨時分正在機場維修，不可能與鄧口角，鄧回應可能是記錯時間。

未覺許及黃家有噪音

許生前多次投訴黃的單位有小朋友吵鬧，黃志強母親早前作供指許會大聲播收音機表達不滿。鄧就稱，未曾聽到收音機聲或小朋友噪音，但指近梯間曾傳出幾個小朋友的聲音。

研訊明續。

案件編號：CCDI-569-572/2016(LW)