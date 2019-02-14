海洋公園水上樂園料如期今年底竣工　將與公園分開收費　

不少港人期待已久的海洋公園水上樂園，由2015年動工至今超過三年，預計將於今年底完工，並準備開幕。園方發言人表示，相信能夠如期開幕，現時仍未有入場門票的定價安排，但相信將與海洋公園分開收費。

海洋公園發言人指，由於營運水上樂園開支多，將於公園分開收費。（資料圖片）

海洋公園發言人指出，由於營運水上樂園需要額外聘請大量人手，加上維修、建設等各項開支，決定跟海洋公園分開收費，定價將於稍後公布。現時樂園已逐部完工並進行營運安排等，今年內會公布招聘事項，並進一步介紹樂園設施等。

舊水上樂園關閉前 入場人流眾多

翻查資料，舊水上樂園於1999年關閉，而當年樂園結業前一日，入場人數眾多，更影響附近交通情況，2011年時任特首曾蔭權於施政報告中宣布，將於海洋公園園內重建一座室內水上樂園。

新水上樂園面積為舊有的兩倍，設施多三倍，每日最多可供10.5萬人入場，同時間可容納7,000人。當中為梯田式設計的平台，採用落地玻璃，令人置身室內也可以望到南中國海的景色。另外，樂園有27個全新水上遊樂設施，當中包括衝浪模擬機、9條設計不同的動感水上滑梯、2個大型造浪池、無邊泳池及幼兒嬉水池等。