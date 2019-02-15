公營骨灰龕位設20年期　 無續期骨灰以綠色殯葬處理

本港公營骨灰龕位供應短缺，政府今（15日）刊憲，建議公營骨灰龕位由永久存放，改為設立安放期限，並調整收費。政府建議，由下一輪公眾龕位編配工作開始，骨灰安放期改為20年，之後每10年需續期一次，不設續期次數上限。期滿後兩年內無續期的骨灰，將由食環署以綠色殯葬處理。條例由今年4月26日生效。

政府昨向立法會提交文件，建議由下一輪公眾龕位編配工作開始，骨灰安放期改為20年，之後每10年需續期一次，不設續期次數上限。期滿後無續期的骨灰，將由食環署以綠色殯葬處理，即骨灰撒大海或紀念花園。

政府今刊憲，建議骨灰安放期由永久存放，改為「在食物環境衞生署署長所規定的期限內」，並調整價格。可容納兩個容器的標準龕位收費調整為每年120元，可容納4個容器的大型龕位收費調整為每年150元，換言之，20年安放期下，標準及大型龕位收費分別為2400元及3000元。在標準龕位或大型龕位內，增加另一份骨灰，費用為140元。

現時申請標準及大型公營骨灰龕位，只需繳付一次性費用，分別為2800元及3600元，就可永久存放。政府表示，希望鼓勵社會以可持續方式使用骨灰安置所設施。有關修訂將於下星期三（20日）提交立法會，並在今年4月26日生效。