【骨灰龕發牌】屯門思親公園有望成首個領牌龕場　龕位最貴近30萬

《私營骨灰安置所條例草案》自2017年6年生效至今已經超過一年半，今早私營骨灰安置所發牌委員會首次就牌照申請舉行公開會議，首間處理的龕場是由仁濟醫院與蓬瀛仙館合辦屯門思親公園，申請文件指思親公園正為9,996個龕位申請牌照。 記者現場所見龕場地下有一個房間，房內全為未出售龕位。思親公園經理陳小姐表示，未知發牌進展，指發牌委員會稱會盡快公布結果。而根據思親公園過往的銷售資料，其最貴骨灰龕要價近30萬。 青山村村民吳先生指，村民曾發起簽名活動反對區內興建多個龕場，更指有學校校長擔心會影響學生學習情緒。

思親公園地下有一個房間，房內所有龕位均未出售。（張浩維攝）

思親公園、善緣、志蓮淨苑普同塔 牌照申請有進展

根據發牌委員會網站所見，暫時有三間私營骨灰龕場的牌照申請進度有進展，列為已發出「須符合要求通知書」，包括位於屯門區的思親公園、善緣，以及黃大仙區的志蓮淨苑普同塔。思親公園今參與發牌委員會的公開會議，有機會成為首間領牌龕場。

思親公園有望成為首個領牌龕場，令私營骨灰龕的經營再現曙光。記者今日親到思親公園現場視察，由於現時並非拜祭時節，而且正值上班時間，所以幾近沒有人到場拜祭，環境冷清。而經理陳小姐向《香港01》表示，他們已提交所有需要文件，委員會亦承諾盡快就牌照問題給予答覆。

思親公園地下有一個房間，房內所有龕位均未出售。（張浩維攝）

青山村麥婆婆：香港土地不足 民居附近建龕場無可奈何

而有龕場附近的村民，對發牌有保留。青山村村民吳先生指，屯門青山村附近交通配套不足，春秋二祭連洗手間都未能應付。他認為無法阻止機構在私家地興建骨灰龕場，只是暫時未有明顯影響當地居民而己。

在青山村居住逾30年的麥婆婆表示，她個人沒有反感，認為香港土地不足亦是無可奈何的事，但她認為應優先處理生人的住所。麥婆婆已年屆85歲，她在青山村居住約30年，她早在20年前以6000元購入兩個青松觀龕位，丈夫的骨灰已放入其中一個龕位，但她交託子女若自己離世，把骨灰灑在土地上即可。

屯門思親公園有望成為首個領牌龕場。（張浩維攝） 家庭龕位價錢由12.2萬元至29.9萬元 以道教為主體的思親公園位於屯門楊青路25號，在2013年3月24日啟用，由仁濟醫院與蓬瀛仙館合辦，佔地約3600平方米，耗資逾1.6億港元興建。思親公園當年僅提供5000個龕位，根據思親公園2014年的網上文件所見，思親公園1樓為家庭龕位，最多可同時擺放兩個骨灰龕，當年的價錢由12.2萬元至29.9萬元不等，主要視乎位置而定。另外，網上亦有2012年思親公園2樓「龕花」的價錢，價錢介乎6.8萬元至36.1萬元不等。